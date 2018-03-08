岡山清潔隊辦公廳舍覓新址 立委邱志偉居間協調有著落

綠環境館位於本洲路上，原是座兼具環保、能源及生態的環保展示館。(林雅惠攝)

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岡山區清潔隊位於嘉新陸橋下已逾30年，受限於腹地狹窄外又是老舊建築，陸橋上方每天車輛往返頻繁，產生的震動及噪音長期對隊上同仁身心及辦公效率影響甚鉅，清潔隊長鍾武昌體恤同仁的上班環境，常為覓尋適合的辦公處所苦腦不已。

立委邱志偉得知訊息後，積極協尋岡山區的機關單位有無閒置廳舍與空間，可供清潔隊做為辦公處於所，日前便邀集高市府經發局、環保局及清潔隊長鍾武昌等，透過行政平台的相互合作，一同至位於本洲產業園區的綠環境館辦理會勘。

經發局表示，『綠環境館』於2006年6月完工啟用，位於本洲路上，原是座兼具環保、能源及生態的環保展示館，縣市合併後，館內設施與時代已不合宜，完成階段任務後，綠環境館也因租約到期終止營運，為使該建物活化再利用，本於行政上的相互協助，建議本洲產業園區與環保局共同研議，針對目前綠環館內的閒置空間，提出有效率的使用計畫。

鍾武昌隊長表示，感謝立委邱志偉關切及居中協調，為讓同仁有良好的辦公環境，首要工作先以借用綠環境館一樓閒置空間來使用；另環保車輛、回收外包廠等有大型車輛，仍維持嘉新陸橋下停放。

邱志偉說，清潔隊同仁是第一線的基層工作者，提供好的辦公環境才能提昇好的工作效能，也能方便民眾洽公，將來進駐後也可對週遭環境善加維護管理。日後環保局對於館內除做為清潔隊辦公室所外，另對於環保、能源及生態的展示等設備增添再提送計畫，他也會積極地向中央爭取經費做為後續建設之用。

(中時)

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