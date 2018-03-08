軍改樓地板確認為38990元 綠委：一半退伍軍人不受影響

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年改會召集人、副總統陳建仁今召集外交國防委員會綠委，討論軍人年改草案。綠委蔡適應會後轉述，樓地版確立為38990元，與會者都同意採用此數字。媒體詢問，樓地板數字約有多少人受影響？蔡說，會中計算後約有一半退役軍人不會受到影響，未來修法政府會負最終責任保證制度，在這樓地板之下的軍人，都不用擔心軍人年金會不會破產。

按照國防部去年公佈版本，月退俸起支俸率為服役滿20年給與起支俸率50%；滿20年後，每多服役一年增加的俸率，中將以下為2.5%，上將為2%，上限是100%。

今天討論重點，確認兩個方向，其一是樓地板金額為38990元，另一個為重殘津貼比照公教。蔡適應也說，雖然有部分綠委認為跟公教年改版本差太多，但因為計算基準重點是基於軍人強迫退休的特殊性，與會綠委最後多數認為起支20年計算為必要。

此外，校級軍官人數最多，因為服務年限的限制，加上過去校級軍官多被裁軍案裁掉，「位子減少，想升的機會都沒有」；陳建仁也認同這兩個觀點，將再請政委林萬億再去計算其他版本是否可行。

蔡適應說，因此會中討論，認為這些趴數還有調整空間，坦言還沒定案，是否用上將、中將作為分界，起支50%也可再調整，坦言未來一週還要再討論。

蔡適應轉述，陳建仁表示他曾徵詢過高階將領的意思，對於年金改革多表支持，至於天花板的費率籍月退俸的起支計算奉率，會中雖有討論，但陳建仁表示應還沒定案，所以暫不透露。

(中時)

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