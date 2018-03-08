北農爭議有菜蟲？農委會主委林聰賢：將調查誰從中得利

2018年03月08日 18:20 中時 楊騰凱

農委會主委林聰賢今與媒體茶敘，首度談及北農爭議，他坦言未注意到北農3連休的風險，確實有疏忽之處，但每回價格異常波動，都代表有人從中得利，農委會將追查「抓菜蟲」，此外，北農蔬菜交易量僅佔全臺16％，但卻是菜價的總指標，這件事也有問題，農委會未來也將替菜價建立合理訂價規則。

林聰賢表示，北農果菜批發市場的蔬菜拍賣量，佔了全臺的16％至18％，水果則佔10％左右，但是，臺灣農產運銷的運作，包括和物流商之間如何拆帳，長期都引用北農的拍賣價格當做訂價標準，才讓北農的菜價格外重要，農委會未來將建立一套新的訂價制度，避免北農16％的拍賣量，替其他84％蔬菜決定價格。

林聰賢指出，過去容易發生價格崩盤的問題，大多是高麗菜，所以農糧署多把注意力集中在高麗菜的產銷上頭，此次北農集中在農曆春節後休假，未把這項問題列入風險清單當中，確實疏忽了，內部必須檢討，未來拍賣市場有異常休市時，應妥善滾動調節。

林聰賢表示，他不會去做臆測此次菜價風波是否遭人刻意操弄，就像近期發生的衛生紙事件，不論是真的缺貨還是操弄，都反映臺灣在有限的市場規模下，很容易因風吹草動產生波動，因此所有警訊都要認真面對，不過，假如菜價都維持在高檔，中間商就難以從中獲利，此次波動究竟又誰從中得利，農委會將深入了解。

林聰賢指出，農委會與北市府在北農的董事席次一樣多，雙方平起平坐，當初之所以同意吳音寧出任北農總座，是看重吳與在地農民合作的經驗豐富，但吳的對外溝通工作，仍有改善空間，至於未來北農要採董事長制，或總經理制，都尊重北農董事會的決議，「只要能做好產銷調節，我們都會同意。」

林聰賢強調，農委會未來也將推動各地農會改股金制，農會若與農民會員有股金關係，勢必會更努力解決產銷問題。

(中時)