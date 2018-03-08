河北搶匪攔路一夜搶8次 大陸警方偵破

2018年03月08日 18:37 旺報 林瑞益

河北衡水警方說，他們成功偵破一跨區域攔路搶劫集團，此集團在不到兩個月的時間裡，6名犯罪嫌疑人流竄16個縣市區，作案60餘起。最瘋狂的一次，一夜作案8起。

《燕趙晚報》8日報導，2018年2月26日淩晨2時，貨車司機郭師傅與張師傅滿載一車沙子經衡井線向阜城方向行駛。在行至與肅衡線交叉口時，貨車輪胎出現問題，當郭師傅停車察看時，突然從後方躥出兩輛轎車，將貨車夾在中間，四個手持砍刀的青年男子從車上下來，將貨車駕駛室兩側的車窗砸碎，隨後將刀架在郭師傅兩人的脖子上索要財物，得逞後駕車逃離。

就在10分鐘之前，在衡井線與前進街交口附近，這夥人對一輛停在路旁卸貨的貨車的司機實施了同樣的惡行。

警方獲報後，衡水市公安局迅速成立了專案組。由於案發時間都在午夜時分，且發案地點僻靜，少有路人，再加上黑夜的遮掩，監控錄影的畫質也模糊不清，這些都給偵查工作帶來諸多阻礙。

專案組成員經大量工作，最終確定了一輛外地牌照的紅色馬自達和一輛無牌奧迪轎車有重大嫌疑。2月27日下午，專案組警員趕往滄州市任丘縣，經過近10個小時的蹲守，於當月28日淩晨2時許，在一賓館內逮捕該集團的趙姓嫌犯等3人。隨後，警方又趕往保定市雄縣，於淩晨4時許逮捕另外曹姓等3名成員，成功瓦解此跨區域持刀攔路搶劫集團。

經初步查明，該搶劫集團以曹姓、趙姓、王姓為骨幹，組織嚴密，分工明確，共同食宿、贓款贓物專人保管，自2018年1月起在保定、滄州、冀中、廊坊、雄安新區、衡水的16個縣市區，實施尋釁滋事、入室盜竊、入室搶劫、攔路搶劫，瘋狂作案60餘起，涉案金額10餘萬元人民幣。

(旺報)