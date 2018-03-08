亞洲最佳50餐廳 台中「樂沐」法式餐廳年底熄燈

2018年03月08日 18:11 工商 姚舜

台中〈樂沐〉餐廳2014年即連年入選「亞洲最佳50」餐廳。（圖／樂沐餐廳）

陳嵐舒在臉書通知〈樂沐〉年底熜燈的全文。（圖／臉書）

位在台中、名列去（2017)年「亞洲最佳50」餐廳排行榜28名的〈樂沐〉法式餐廳，驚傳將於今年底吹熄燈號！曾在2014年獲選為「亞洲最佳女主廚」的〈樂沐〉主廚陳嵐舒今（8)日並透過臉書發出聲明通知客人此一消息。

台中〈樂沐〉餐廳開幕至今屆滿10年，該餐廳2014年為「亞洲最佳50」第24名，2015年排名26，2016年排名第30名、2017年排名第28名。

聲明中，陳嵐舒表示，身處台中，〈樂沐〉玩的是「不能不玩」的遊戲。這場遊戲，讓她看清自己的本質與缺陷。她並表示，自己並沒有征服世界的野心，也沒有足夠的虛榮作為遊戲的動力，只想安安靜靜地烹調出心中的滋味。去年底，她我拒絕了幾已成行的海外展店邀約，現在，她決定在夢想完全遠離之前，停下來。以下是陳嵐舒臉書聲明的全文。

親愛的賓客與朋友們，

樂沐從2008年開幕至今是第十年。

這十年台灣餐飲業的變化相當大。從寥寥無幾的fine dining 概念, 到現在即將有法國餐飲人膜拜的米其林評鑑發行。餐廳的美味與否也從口耳相傳，從報章雜誌的報導，變成社交媒體上一張張構圖色彩都精心設計的照片。

在我崇拜大廚的那個年代，一切的埋頭苦幹都顯得理所當然，所有時間的積累都是為了將細節鋪墊得更美。我憑藉著無知的勇氣，與追隨心中憧憬的傻勁，貨真價實地從零開始，踏出了這十年自學的旅程。跌宕起伏，風風雨雨，樂沐與我，一直有許多人愛護，也從來都沒少過被人議論。即使如此，我堅持只做自己

想做的，不管是料理的味道還是自己。這是任性，也是一種不合時宜。不愛與公眾接觸，不喜曝光，不在意各項應該在意的公關手腕…但在這個世代，安靜等同消失。自從2014年之後我常向身邊的團隊說，身處台中，樂沐正在玩一場不能不玩的遊戲。這場遊戲，讓我看清自己的本質與缺陷，我沒有征服世界的野心，也沒有足夠的虛榮作為遊戲的動力，我只想安安靜靜地烹調出心中的滋味。去年底，我拒絕了幾已成行的海外展店邀約，現在，我決定在夢想完全遠離之前，停下來。

樂沐會在今年十二月底結束營業。這是個非常困難而漫長的決定，我很幸運地有核心團隊的支持，有家人的支持，有合作夥伴的支持。他們的包容與理解，幫助我下定決心。一切只追求最高規格的樂沐，不會轉變型態，也不可能妥協。我們目前並沒有任何新餐廳的計畫，但對於已經開展的樂沐糕餅舖，GoutBar，快閃概念的Gubami牛肉麵，依然會正常運作。2018的下半年度我們將邀請多位國際名廚前來客座，為樂沐慶祝十周年也餞別，其中有日本三星名廚中道博 （Restaurant Moliere）以及我的啟蒙導師 巴黎二星名廚 Jean-Francois Piege (Le Grand Restaurant)。追求最好直到最後一刻，樂沐是華麗著開始，也會華麗著結束。

(工商)