豬隊友？川普發言人說溜嘴 間接證實他與AV女優有接觸

據傳曾在2006年和川普有染的AV女優風暴‧丹妮爾絲，現在成了川普的最新頭痛難題。(美聯社)

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美國總統川普的桃色「風暴」出現意外轉折，被傳和10年前有染的AV女優─風暴‧丹妮爾絲（Stormy Daniels）周二提出民事訴訟，稱川普在封口協議上沒簽名，主張協議無效。對川普忠心耿耿的白宮新聞秘書桑德斯女士跳出來護主，沒想到說溜嘴，強調川普已打贏和風暴女的仲裁案，等於在某種程度上確認川普和這位本名史蒂芬妮‧克莉佛（Stephanie Clifford）的女優的確曾有接觸。

桑德斯周三在例行新聞簡報會上說，川普早就打贏仲裁案，「此後相關事宜和細節，請去找總統的外部律師。」桑德斯先前強調，川普全盤否認丹妮爾絲的指控。

據了解，丹妮爾絲的律師阿凡納提在桑德斯的新聞簡報會後，反駁桑德斯的說詞。《紐約時報》專欄作家魯騰伯格在推特寫道，「針對桑德斯說川普贏了仲裁，丹妮爾絲的律師阿凡納回應說，對啦對啦，川普還贏了普選。」川普在大選中雖然奪得較多選舉人票，爆冷擊敗希拉蕊入主白宮，但他在普選票大輸對手近300萬票。阿凡納提拿川普的痛腳酸他，揶揄桑德斯胡說八道的意味明顯。

丹妮爾絲憑著天使臉孔和巨乳，在女優圈名聲響亮，《華爾街日報》1月報導，川普的私人律師科恩在2016年10月、也就是總統大選最後關頭，付了一筆13萬美元(約台幣384萬)鉅款，給據傳在2006年曾和川普有婚外情的丹妮爾絲當封口費。上月13日，科恩坦承的確給了風暴女這筆錢，但錢跟川普無關，是他「自掏腰包，透過私下轉帳把錢轉給克莉佛小姐。」科恩強調，這筆錢不是川普的公司、不是川普的競選陣營支付，「他們也沒有直接或間接歸還補償我這筆錢。」

(中時)

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