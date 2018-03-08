歐冠足》熱刺遭尤文淘汰 韓球星孫興慜淚灑球場

阿根廷前鋒伊瓜因頭槌破門扳平比分，狂奔慶祝。（美聯社）

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中時電子報
／綜合報導
韓國球星孫興慜（右）在熱刺落敗後，當場淚灑球場。（美聯社）

歐洲足球冠軍聯賽8日在倫敦溫布利大球場，進行英超托特南熱刺vs.義甲尤文圖斯的16強第2回合，韓國球星孫興慜於第39分鐘替主隊先馳得點，但尤文的阿根廷前鋒伊瓜因（Gonzalo Higuian）在下半場3分鐘內1頂1傳，反以2比1逆轉勝出，並以兩回合總比分4比3「拔刺」晉級8強。

比賽結束的哨音響起，孫興慜沮喪的趴在地上，坐起來時噙著淚水，連尤文球員都過來安慰他。畢竟熱刺首回合客場2比2逼和上季亞軍尤文，回到主場又先馳得點，就算1平收場也能靠客場進球規則晉級，出局結果特別令人難受。

狄巴拉（左）替尤文圖斯踢進致勝球。（美聯社）

尤文資深後衛基耶里尼（Giorgio Chiellini）則說，由於熱刺欠缺大賽經驗（歐冠改制聯賽以來僅第2次進入淘汰賽），儘管落後，但他們一直相信可以扭轉戰局。

「我們相信歷史，還有經驗也是很重要的，今晚我們用自己的技術拿下了勝利，」基耶里尼說：「4年前我們沒有這麼有經驗，但經年累月透過比賽累積下來，很多球員都進步了。晉級並不容易，都是一些大豪門，但我們也沒缺席。」

尤文首回合主場沒贏，出征客場又踢了平庸的50分鐘。他們先排出3中衛陣式，卻被孫興慜屢屢突穿，直到變陣4後衛才穩了下來。第64分鐘，伊瓜因接應替補右後衛林區史坦納（Stephan Lichtsteiner）的邊路吊中，頭槌扳平，也讓熱刺陣腳大亂，3分鐘後伊瓜因助攻狄巴拉（Paulo Dybala）破門，一舉扭轉戰局。

(中時電子報)

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