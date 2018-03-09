桃市牙醫師推動設立口腔醫院

2018年03月09日 09:00 中時電子報 綜合報導

國內在專科醫院的發展上，婦產科、骨科、小兒科醫院很普遍，但是各縣市至今卻沒有任何一家口腔醫院，比起鄰近的日本、韓國、中國大陸，在發展腳步上要緩慢許多。其實，成立口腔醫院的好處是牙科的專業科別齊全，還會有醫院該有的手術室、急診室、病房、護理站、檢驗室、麻醉科及相關科室等，整體架構完整，能滿足患者臨時急症、難症及與口腔相關系統性疾病的治療需求，可以提供患者更周延的服務，桃園市衛生局新任局長王文彥表示支持台灣建立口腔醫院，他認為這樣可以讓牙科治療體系更完整，提供國人口腔保健更好的醫療照護服務。

台灣早有牙醫醫院設置標準，北部地區也有數個牙醫師團體想建置牙醫醫院，而其中桃園市的吾同牙醫集團於4年前向桃園衛生局申請牙醫醫院，但申請案的審核至今無更進一步的進展，衛生局前官員回應，中央政府至今沒有對推動成立口腔醫院有明確的法規、完整的配套細節，讓地方政府無所依循，以致於在審核申請過程中有所顧慮。集團代表宋志豪醫師對此蔚感失望。

中央政府衛生福利部為精進我國口腔醫療照護品質，鼓勵設置口腔醫院，將參考先進國家模式，規劃引進民間資源成立國內首座口腔醫院，以落實國家口腔健康政策，提升高齡或病情複雜長者的治療品質，並鼓勵國內生醫業者研發更多元、具競爭力的口腔衛生保健輔具、醫療器材及牙科材料。

桃園市政府官員表示，成立口腔醫院可以讓國人的口腔有更完整、健全的照護體系，站在牙科醫學發展的角度來看，牙科應朝更細的專科發展，以滿足國人口腔疾病的治療需求，建議政府在規劃口腔醫院的相關規範時，主管機關應與業界詳細討論，作法上應該更有彈性，以鼓勵有意願投入的牙科醫師團體能積極規劃、推動成立適合各縣市民眾需求的口腔醫院，讓口腔醫院、綜合醫院牙科部、牙醫診所的醫療體系分級制度完善，國人也能依照自己的需求到最適合的醫療院所就診，那才是對患者最有利的作法。

(中時電子報)