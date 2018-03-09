電影《極盜戰》首三日電影交換券 贈票活動

2018年03月09日 12:00 中時電子報 中時電子報

將數億現金紙鈔從市面上停止流通並銷毀，是美國聯準會（Fed）每日標準程序，一群手法高超的搶匪看上這個例行公事，計畫將這筆鉅款奪為己有。前科累累的他們，早已被不擇手段、屢破大案的警探尼克福藍根（傑哈巴特勒 飾）盯上，在這樣風聲鶴唳的狀況下，他們有可能完成這筆「生意」嗎？最黑的警探遇上最狂的搶匪，黑白兩道超激火拼，誰才能制霸世界？這「絕對不可能被搶」的銀行又是否會被攻破？

【極盜戰】Den of Thieves 精彩預告 ～03/16 不擇手段

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(中時電子報)