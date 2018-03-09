特安康打造個人化益生菌 開啟不吃藥的人生

特安康打造個人化益生菌 開啟不吃藥的人生
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中時電子報
綜合報導
由專人諮詢找出最適合個人的益生菌。(圖片來源：特安康提供)

台灣因著氣候與溼氣因素，一直都是「過敏兒」的聚集地，進而提升了許多人對於益生菌的認識，但市售的益生菌百百種，該如何選擇才正確？這時，「特安康」的個人化益生菌服務解決了這個問題。

特安康總裁何湯雄先生表示，自己在偶然機會下接觸到個人化醫學的觀念，並親自體驗根據個人差異所提供的專屬諮詢、貼身健康管理，以及使用個人化益生菌的養護後，找到了適合自己體質與生活型態的健康調理方式，因此認同且喜愛這項幫助大家在日常生活就可做好健康保養的服務概念。於是跨足通路與實體，打造全新的健康品牌「特安康」，期望透過旗下的資源整合，將健康的生活方式推廣分享給更多人，讓大家一起照顧好自己的健康，開啟不吃藥的第二人生。

特安康運用了3P法則，即是預測Prediction、預防Prevention、個人Personalization，發展個人健康管理、疾病預防等服務，進而推出第一支產品─個人化益生菌。結合專業生技團隊，並透過獨家專利技術快速又準確地檢測配對，找出最適合個人的益生菌種適度補充以加強免疫力。

光晟生物科技董事長呂春美博士表示，益生菌可平衡免疫系統，達到免疫促進。(圖片來源：特安康提供)

根據研究指出，益生菌對於過敏反應、自體免疫相關疾病有一定程度的幫助，特安康總裁何湯雄先生表示，期許特安康未來推出更多豐富產品，成為台灣健康照護的領頭羊。

免費諮詢專線：0800-028-818

(中時電子報)

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