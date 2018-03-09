安麗盃首日二敗 白俄羅斯正妹：我太緊張了！

白俄羅斯美女雅娜莎特首次來台，表示很想到台北走走看看。（李弘斌攝）

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中時電子報
／台北報導

白俄羅斯正妹雅娜莎特（Yana Shut）在本屆安麗盃獲得粉絲關注，8日開賽卻苦吞2連敗，包括在主桌遭中國大陸名將劉莎莎7比0完封。莎特賽後惋惜的說，自己因為緊張，沒能打出最佳表現，尤其首戰對資格賽晉級的韓國女將陳慧主，沒能獲勝真的非常可惜。

「安麗盃是個很大的賽事，對我來說很重要，所以我很緊張，」莎特說，她知道自己所在的C組高手如雲，首戰對陳慧主的確是最好的獲勝機會，「但這是我本屆的首場比賽，新的球檯、新的服裝和不一樣的用球，要適應也不容易，我就發生了兩次9號球的失誤。」

雅娜莎特首戰嘗試跳球解球，可惜犯規。（李弘斌攝）

其實現年20歲的莎特是打斯諾克出身，到去年才轉而挑戰花式撞球，先練8號球再來打美式的9號球。她曾經參加中國洪澤的9號球公開賽，在世錦賽則打過資格賽，而到安麗盃面對各國的花式撞球高手，對這位白俄美女也是全新體驗。

「第1場比賽我真的太緊張了，韓國對手也打得很好，另外一早出賽，時差也還有影響，」莎特9日中午12點50分還要對決「奧地利獵豹」歐斯純（Jasmin Ouschan），她說：「希望明天我能夠進入狀況，拿下勝利。」

第1次造訪寶島，莎特說她很喜歡台灣，「這幾天光是走到球館練習，我都很享受這個城市和這裡的天氣。我也等不及在我的賽事告一段落之後，到台北到處看看走走了！」

(中時電子報)

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