正妹實況主變動作片女主 嬌喘聲讓他傻眼：是我同學

有網友投稿爆料，色情女主播竟然是以前自己同學 (圖／翻攝自微博關愛老實人)

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中時電子報
／綜合報導
該女主播與男友的甜蜜合照 (圖／翻攝自微博關愛老實人)

隨著網路發達，直播也越來越夯，不少網友紛紛投入實況主這個行業，為的就是成為網紅，不少實況主甚至為了衝人氣，還不惜投入自己的肉體，只求換得更多關注。大陸一名女網友就表示，沒想到能在「謎片」中看到自己身邊的人。

女網友在微博「關愛老實人」投稿表示，在SQ(色情)直播平台上看到一名正妹實況主，覺得好像以前看過，聲音又超熟，但一時想不太起來，後來透過比對毛衣語口音，才確認是自己以前班上的女同學，只是整形之後變成網紅。

女網友表示查了一下，發現這個女同學靠著拍攝此種影片賺錢，不僅與男性在床上翻雲覆雨，還有第三人專門在旁邊拍攝，有不少觀看的網友紛紛詢問「給不給約」，女主播則回說「你要多刷禮物多送紅包啊，不然我記性不好，怎麼會記得你，等等給你連結自己衡量吧」。

女網友繼續爆料，印象中這個女同學之前說過自己與豪門富少已經論及婚嫁，還不時在微博上曬出照片，結果私底下竟然玩這麼大，感嘆說「不知道男友察覺沒有」。

網友們看到後也說「好大一頂綠帽」、「整個綠光罩頂啦」、「這公布出來婚姻就吹了吧」，但也有不少網友砲轟原PO，「所以關妳什麼事？」、「妳根本就是嫉妒人家吧」。

(中時電子報)

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