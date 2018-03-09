春天來！花枝準備沿續下一代！小學生鬥陣來幫忙

2018年03月09日 06:24 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

愛護大自然、生態永存續！這是我們的責任！新的一年氣候漸漸回暖，春暖花開也意味著虎斑烏賊（俗稱花枝）延續生命的季節跟著稍稍來臨！新北市政府農業局與國立台灣海洋大學共同合作研發花枝人工繁養殖培育技術，至今邁入第3個年頭，今年工作團隊已從新北市海域引進野生花枝做為種魚，並且自2月開始交配產出新一代花枝受精卵，預計花枝苗體型成長至約3公分，也就是在今年5月，將放流花枝苗5千尾及花枝卵1萬粒至貢寮卯澳灣，增裕海洋資源。

工作人員以五角磚布置花枝種魚產卵場。（新北市漁業處提供）

花枝放流在5月新北小學生鬥陣作伙來

農業局長李玟表示，本局與海洋大學合作研發花枝人工繁養殖培育技術邁入第3年，今年持續從新北市漁民引進當地野外花枝種魚做為育種來源，剛產出的花枝受精卵經過長達1個多月的時間，才能誕生出長約1公分的花枝苗，由工作人員細心照料花枝苗才能順利成長茁壯，當花枝苗體型成長至3公分以上我們才進行放流。李玟說：「每年我們放流活動都會邀請國小學生及熱愛海洋環保團體一起參與，從小接受海洋教育，教導學生海洋永續的理念，親自體驗花枝生命的誕生與放流，以行動支持保護海洋的理念，海洋資源才能夠永續發展。」。

花枝受精卵需要經過一個多月的時間，才能孵出花枝苗。（新北市漁業處提供）

持續引進野生花枝種魚 人工繁殖無疑慮

海洋大學水生生物研究暨保育中心徐德華博士表示，103年開始海洋大學與新北市政府共同合作開發水產養殖培育技術，當初即以新北市在地花枝繁殖培育及放流做為首要目標，經過3年的研究，花枝人工繁養殖培育技術也日漸成熟，我們已掌握培育花枝苗各時期所需餵食的餌料種類、大小、投餵頻率等以提升花枝苗培育數量及活存率。今年我們工作團隊持續引進野生花枝種源進行繁殖工作，放流的種苗皆來自野生種源的第一代子代，以避免人工繁養殖造成基因窄化的疑慮。

(中時電子報)