川普掀貿易戰 可能導致全球蕭條

2018年03月09日 06:58 中時 江靜玲

美國總統川普今天宣告對進鋼鋁徵收高關稅，專家認為川普正在掀起一場貿易戰，讓消費者和企業買單，在最壞的情況下，貿易戰則可能導致全球蕭條。

美國有線電視新聞網( CNN)資深作者伊西多爾今天指出，川普正在掀起一場貿易戰，無論以任何方式謀生者，都應該感到害怕。伊西多爾說，在貿易戰中，各國對進口產品徵收關稅和其他壁壘做為報復貿易夥伴的行動，導致全球貿易和商業活動受到壓縮與減緩。在最壞的情況下，貿易戰可能導致全球蕭條。

絕大部分的經濟學家都同意一件事，貿易戰中沒有贏家。但川普不相信這點，宣稱對美國貿易戰是「好的」，「容易贏」。

然而，伊西多爾表示，專家認為美國在這場貿易戰中將會付出諸多代價，並由消費者和企業買單，包括汽車，電器，包裝食品以及所有其他使用鋼鋁材的產品價格必將上漲。

美國鋁工業貿易組織承認，美國的冶煉廠無法生產足夠的鋁取代來自海外的供應，在川普政府對輸美鋁材開徵高關稅後，進口產品將繼續以更高的價格進入美國；隨著外國鋼鋁價格上漲，美國國內生產商也有可能提高價格。

另一方面，貿易戰同時意味著其他國家也將對美國商品和服務業徵收關稅和限制，使美國商品出口到其他國家時，價格更昂貴，競爭力更低。

此外，貿易逆差是川普譴責這些國家的理由之一，但貿易赤字提供了外國購買美國債券的強烈動機，如果貿易差距縮小，中國對購買美國債券將不會有太大動力，美元利率可能因而大幅上漲。

(中時)