川普掀貿易戰 可能導致全球蕭條

友善列印
中時

美國總統川普今天宣告對進鋼鋁徵收高關稅，專家認為川普正在掀起一場貿易戰，讓消費者和企業買單，在最壞的情況下，貿易戰則可能導致全球蕭條。

美國有線電視新聞網( CNN)資深作者伊西多爾今天指出，川普正在掀起一場貿易戰，無論以任何方式謀生者，都應該感到害怕。伊西多爾說，在貿易戰中，各國對進口產品徵收關稅和其他壁壘做為報復貿易夥伴的行動，導致全球貿易和商業活動受到壓縮與減緩。在最壞的情況下，貿易戰可能導致全球蕭條。

絕大部分的經濟學家都同意一件事，貿易戰中沒有贏家。但川普不相信這點，宣稱對美國貿易戰是「好的」，「容易贏」。

然而，伊西多爾表示，專家認為美國在這場貿易戰中將會付出諸多代價，並由消費者和企業買單，包括汽車，電器，包裝食品以及所有其他使用鋼鋁材的產品價格必將上漲。

美國鋁工業貿易組織承認，美國的冶煉廠無法生產足夠的鋁取代來自海外的供應，在川普政府對輸美鋁材開徵高關稅後，進口產品將繼續以更高的價格進入美國；隨著外國鋼鋁價格上漲，美國國內生產商也有可能提高價格。

另一方面，貿易戰同時意味著其他國家也將對美國商品和服務業徵收關稅和限制，使美國商品出口到其他國家時，價格更昂貴，競爭力更低。

此外，貿易逆差是川普譴責這些國家的理由之一，但貿易赤字提供了外國購買美國債券的強烈動機，如果貿易差距縮小，中國對購買美國債券將不會有太大動力，美元利率可能因而大幅上漲。

(中時)

川普簽署對輸美鋼鋁材徵收高關稅
厭倦當OL轉行做應召女 她時薪1萬… 11國簽CPTPP 明年生效 日本歡迎…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。