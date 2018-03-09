3／9 三大報頭條

三大報頭條

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中時電子報

◎中國時報

政院通過《刑法》修正草案！殺人罪 追訴無期限

行政院會昨通過《刑法》部分條文修正草案，將涉及死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑之罪，且發生死亡結果者，取消30年追訴期，也就是無限期追訴犯罪。法務部長邱太三表示，包括劉邦友血案、彭婉如命案，未來在立法院三讀通過後，將不受追訴權效期影響，永遠都可追訴。

民進黨嘉義縣、高雄市及台南市人選出爐！新聞透視－初選無影手 蔡賴菊體制成形

民進黨嘉義縣、高雄市及台南市縣市長初選落幕，從出線的人選來看，可以說，經此役後，蔡英文總統、行政院長賴清德及高雄市長陳菊等3人聯手的「蔡賴菊體制」，在黨內獲得鞏固。

軍人年金不破產 政府掛保證

年改會召集人、副總統陳建仁昨日召集民進黨立委、政委林萬億，討論軍人年改草案。考量軍人留營時間長、限期限齡退役、退休年齡較早等服役特性，與會者達共識，並敲定月退俸樓地板38990元，原支領金額低於此者將不受影響，約一半退役軍人不受影響。

東半球28號 確實越界作業

蘇澳籍漁船「東半球28號」遭日本執法船艦取締案，漁業署起初稱，東船僅是無害通過與那國島北側以西海域，並未作業，質疑日方取締無理，但漁業署昨改口，坦言發現東船越界作業，難怪遭取締，總計東船共有3項違規，可吊扣其漁業執照1年。

◎旺報

台遭遇「雪崩式斷交」？陸外長：大勢所趨！認九二共識 王毅：兩岸重見光明

大陸外交部長王毅8日被問及台灣是否會遭遇「雪崩式斷交」，他表示，一中原則是國際社會形成的共識，他國與唯一合法代表全中國的中華人民共和國政府建立關係，是大勢所趨且勢不可擋，只有承認九二共識，兩岸才能重新開闢光明前景；對於美國參眾兩院通過《台灣旅行法》，他則呼籲美國要遵守一中原則，堅守中美三個聯合公報。

南北韓解凍 陸雙暫停成良方

南韓總統文在寅與北韓領導人金正恩將於4月在板門店舉行領袖會談，南韓並已派遣特使團赴美說明北韓的談判立場及條件。針對當前朝鮮半島局勢迅速緩和，大陸外交部長王毅8日表示，這證明中方提出的「雙暫停」倡議是「對症下藥的良方」，為南北韓改善關係「營造了最基本的條件」。

包道格：北京不急統 惠台贏民心

針對大陸31項惠台措施，美國卡內基國際和平基金會副總裁、前美國在台協會台北辦事處長包道格7日在華府表示，這是北京一貫的對台手法，繞過中央，直接和地方聯繫，希望贏得台灣民心。他並稱，相信北京依然會保持對台耐心的手法，因為大陸領導人相信台灣終究會被拉進中國大家庭，目前沒有加速統一的需要。

國務院大改組 傳國僑辦併入統戰部

大陸的國務院機構改革被視為今年全國兩會重點，相關方案將在下周二（13日）提交人大會議審議。外媒引述消息人士指稱，大陸這次改革力度很大，涉及不少部委，除了國家監察部鐵定撤銷，國務院僑務辦公室（國僑辦）將併入中共中央統戰部；另外，國家民族事務委員會與國家宗教局也可能合併。

◎工商時報

吃蘋 45台廠入列！200大供應鏈席次占比勝過美、中、日、韓

蘋果最新公布全球200大供應鏈名單，台灣企業強占45席最多，除大立光、台積電等重要老班底，兆利、景碩等5家新入榜。分析師認為，從新增廠商名單觀察，透露出蘋果看重擁利基型技術廠商，以及持續分散供應鏈策略2大趨勢。

ECB不再承諾加碼購債 歐元高歌

歐洲央行（ECB）雖然在周四召開決策會議後，一如預期維持貨幣政策不動，不過它在聲明中刪除若有必要將擴大債券收購的承諾，讓該央行朝向退出量化寬鬆（QE）再度邁出一小步。受此影響，激勵歐元對美元一度站上1.24美元，創3周來最高。

大陸２月出口年增速 ３年最大

受新興市場需求強勁帶動，大陸2月出口年增率高達44.5％，創下2015年2月以來最高增速。傳統上，春節期間對出口影響甚大，2月出口大增，頗令市場意外。而前2月大陸對美國出超高達429億美元，在中美貿易情勢緊繃之際，顯得更加敏感。

創櫃板鬆綁 培育新創獨角獸

櫃買中心為鼓勵新創事業，昨日公告修正「創櫃板管理辦法」，並射出招商二箭。櫃買表示，創櫃板及證券商股權群募平台未來將更趨彈性，以打造「準」獨角獸培育園區。

(中時電子報)

春天來！花枝準備沿續下一代！小… 新榮公園成功保留 地方民代呼籲…

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