新榮公園成功保留 地方民代呼籲治本勿治標

新榮公園獲得成功保留，地方民代呼籲治本勿治標！（陳世宗翻攝）

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中時

市府耗資780萬元、還有兩臺坦克車坐鎮的台中市南區新榮公園，日前驚傳軍方有意進行土地標售，引來基層鄰里長一陣恐慌；社區民眾則憂心住家附近的公園，將成為高樓大廈，取而代之的車潮、人潮，恐怕大大影響其生活機能。

經市議員何敏誠、鄭功進等人積極協調，市府建設局已於今年1月發函，終於在上月23日取得國防部的停標公告，後續研擬配合市府的花博建設進行保留。鄭功進表示，市府應積極辦理相關都市計畫變更，同時應及早分年編列徵收款項，否則現況妾身不明的公園，市民恐怕難以安心。

鄭功進說，新榮公園目前是由南區公所與軍方簽約，再委由新榮里辦公室進行維護管理。目前的約期只到今年4月，若是軍方的標售公告順利在2月決標，恐怕美麗的綠地真的可能消失；幾經奔走，雖然得到暫時的保留，既然市府都有意在鄰近的公共資訊圖書館，進行小花博的建置，今年又剛好是花博元年，希望市府建設局能一併將新榮公園納入整體規劃，讓南區的戰車公園的亮點得以保留。

家住京城特區（新榮公園旁）的李先生說，自己1周至少會去兩次新榮公園散步，也常常跟許多老朋友約在坦克車旁聊當年的軍旅生活，若是少了這座公園，相信大家一定都會少了許多難忘的回憶，希望軍方、市府都能站在居民的立場，盡可能留下更多充滿回憶的綠地給下一代。

鄭功進強調，面對軍方有意標售閒置土地的決定，現階段的締約，恐怕只是治標不治本。市府應加速都市計畫變更的腳步，整合周邊住三、住五及文小38用地，同時分年編列相關預算，只有真正持有相關土地的所有權，市民心中的那塊大石才真有可能放下。

(中時)

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