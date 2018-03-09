NBA》詹皇該去哪？目前只考慮4支球隊

騎士隊詹姆斯季外將成為自由球員。(美聯社)

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中時電子報

33歲的騎士球星詹姆斯(LeBron James)本季場均27分、8.4籃板、9.0助攻仍是MVP等級的數據，他還有54.5%投籃命中率。除了失誤比以前多一點，詹姆斯的數據跟他20多歲時是一樣的，被《紐約郵報》形容為「超人」，前役隻手打敗金塊的勇猛亦令人畏懼。

詹姆斯季外將成為自由球員，儘管很多球隊想要爭取，實際能入他法眼的暫時只有4支球隊。根據《The Ringer》報導，被詹姆斯列入考慮的有湖人、火箭、七六人，以及騎士。

湖人主場洛杉磯是詹姆斯的家，有不少年輕好手，也有財力組出超級強隊。火箭隊有詹姆斯的好友保羅(Chris Paul)，而且已經是冠軍競爭者。七六人一直以來都不斷跟詹姆斯眉來眼去，也是少數比較有潛力的東區球隊，若詹姆斯不想去西區，七六人是比較好的選擇。

最後的選項是留在騎士，不過美媒早有傳言，其實詹姆斯與騎士老闆的關係只是普通，他們除了生意以外沒有其他交集，詹姆斯出走並不會有任何心理負擔。

(中時電子報)

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