11國簽CPTPP 明年生效 日本歡迎台灣加入

2018年03月09日 08:19 中時 黃菁菁

美國退出《跨太平洋夥伴協定》（TPP）後，其他11個參加國8日下午（台灣時間今(9)日清晨）在智利首都聖地牙哥舉行新的《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）簽署儀式，預定2019年正式生效。今後日本可望主導第二波擴大會員國的協商，對台灣有意加入CPTPP，日本早已表示歡迎。

日本經濟產業、再生大臣茂木敏充出席了簽署儀式，他表示，「CPTPP將成為亞太地區的自由公正貿易準則，期待能早日生效。」

CPTPP的內容保留了包括美國在內的12國2016年簽署的TPP超過95%的內容，維持了所有廢除關稅的相關約定。但另一方面，凍結了部分智慧財產權等22項準則的效力。

今後11個會員國將著手推動議會審查通過等國內批准手續。日本政府已於3月中旬將承認案和相關法案提交國會，可望6月底通過。

新協定中只需任意6個締約國完成國內批准程序後，CPTPP即可生效，協定中約定的削減關稅和貿易準則等將開始適用實施。日本進口肉和起士、紅酒等可望降價，而日本產汽車等的關稅可望降低，對出口業者而言是一大福音。

CPTPP生效後，將開始擴大參加國的談判，英國、台灣、南韓、印尼等國過去都表示有意加入TPP。美國總統川普也改口表示，考慮有附帶條件地重返TPP。

主導完成CPTPP簽署的日本，今後也將主導擴大參加國、開放第二波會員國加入的協商。日本政府各界已表明支持台灣加入，日本官房長官菅義偉去年6月26日曾在記者會上，對台灣有意加入表示「歡迎」，同時還強調，「我們將提供必要的情報給以台灣為首的對CPTPP表示關心的國家和地區。」

(中時)