父母逼3子女買房 他月領29k慘背40年千萬房貸

2018年03月09日 08:15 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

在老一輩傳統觀念中，擁有一棟房子才能安心讓孩子成家立業，但現今萬物皆漲，唯有薪水不漲，想要維持生活基本開銷，又想在市區買棟房子簡直難如登天。一名當保全、月領29k的31歲男網友無奈表示，他和弟妹被父母逼一同分擔買房，將要背40年逾千萬房貸。

今年31歲的網友在《komica》貼文抱怨，他當保全月領29k，從事服務業的弟弟則月薪30k，日前被父母的倫常觀念瘋狂說教，「頭腦放空」簽了30幾次名，買下新北市一棟房子。

原PO表示，他們一家6口分住家中三個房間，父母還說可以在窗邊隔出和室給他睡，「就是看準我一人租屋，所以沒分房間給我！，原PO還透露，頭期款首5年由父母來付，剩下由他和弟弟分擔，至於最小的妹妹還是大學生，所以父母繳的當作幫妹妹出，等到妹妹畢業後也要一起平分產權，「都可以想到父母走了，三兄妹爭一間房的醜樣了…」

悲慘故事一出引起其他網友紛紛留言，「繳完都71歲了」、「恭喜當房奴喔」、「40年...加油。你小孩應該會很X，你孫子會感謝你」、「買房簡單，最怕就是中途無法繳，然後被催繳，最後被法拍，接著人生重來」、「一般買房20~30年還差不多，要40年 這價格超出你的能力範圍外了吧」

(中時電子報)