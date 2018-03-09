父母逼3子女買房 他月領29k慘背40年千萬房貸

月領29k的保全，被父母逼與弟妹分擔買房，未來得背40年千萬房貸。（示意圖/中時資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導

在老一輩傳統觀念中，擁有一棟房子才能安心讓孩子成家立業，但現今萬物皆漲，唯有薪水不漲，想要維持生活基本開銷，又想在市區買棟房子簡直難如登天。一名當保全、月領29k的31歲男網友無奈表示，他和弟妹被父母逼一同分擔買房，將要背40年逾千萬房貸。

今年31歲的網友在《komica》貼文抱怨，他當保全月領29k，從事服務業的弟弟則月薪30k，日前被父母的倫常觀念瘋狂說教，「頭腦放空」簽了30幾次名，買下新北市一棟房子。

原PO表示，他們一家6口分住家中三個房間，父母還說可以在窗邊隔出和室給他睡，「就是看準我一人租屋，所以沒分房間給我！，原PO還透露，頭期款首5年由父母來付，剩下由他和弟弟分擔，至於最小的妹妹還是大學生，所以父母繳的當作幫妹妹出，等到妹妹畢業後也要一起平分產權，「都可以想到父母走了，三兄妹爭一間房的醜樣了…」

悲慘故事一出引起其他網友紛紛留言，「繳完都71歲了」、「恭喜當房奴喔」、「40年...加油。你小孩應該會很X，你孫子會感謝你」、「買房簡單，最怕就是中途無法繳，然後被催繳，最後被法拍，接著人生重來」、「一般買房20~30年還差不多，要40年 這價格超出你的能力範圍外了吧」

(中時電子報)

月領29k的保全，被父母逼與弟妹分擔買房，未來得背40年千萬房貸。（翻攝komica）

看到皮卡丘凍未條！ 噁男朝機台… 法官性騷女助理上訴成功 國庫還…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。