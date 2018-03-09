《宅配男》姜棟元：寧死也不卑鄙活著

2018年03月09日 08:58 時報周刊 溫博鈞

韓星姜棟元主演電影《宅配男逃亡曲》，他飾演的宅配員被捲入巨大的陰謀之中。在劇中「信任」是重要的主題，對他自己來說，他覺得最值得信任的人就是我身邊幾個自己的朋友，而且不一定是同年代的朋友。姜棟元說：「我自己其實也還真曾想過這個問題，究竟誰最值得我信任呢？我想最值得信任的人也就是彼此之間不做出讓對方討厭的事情的人吧。在我的接受範圍內被人利用是沒什麼有什麼關係的，但也許就會少往來了吧。」

在片中，姜棟元飾演個性憨厚老實、死到臨頭仍為他人著想的宅配員。他覺得主角因被冤枉受委屈的部份花了較多心力琢磨。至於死到臨頭仍為人著想，姜棟元認為他會有同樣行動做，說：「只為一己之利卑鄙活著，那我寧願去死；人的死是有其價值，但我對卑鄙逃避無法接受；演這樣的人可以，但現實生活中我做不到。」

在一場戲中姜棟元說「誰不想平凡地過日子？」而現在的他已經成為了一個藝人，雖然也有在鎂光燈下看似精彩華麗的時候，對他來說自己仍過著平凡的日子，但是對圈外人看來可能並不是這樣，但即便如此，掛心看劇本等也無法讓他放鬆，所以他理想中的平凡生活其實很簡單，就是和三五好友到家附近的酒吧喝個小酒、聊聊天。

姜棟元在片中表演層次豐富，特別是能藉由真摯的神情帶動劇情的懸疑高漲，卻有時能在緊張的節奏之間偶爾來個令人安穩的微笑；他飾演的角色無法信任任何人，但是觀眾絕對可以放心地信任他收放自如的精彩演技，讓他隨著劇情帶領觀眾享受雲霄飛車般充滿張力而衝擊的故事。

(時報周刊)