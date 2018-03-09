平溪濕氣重！ 小農冬菇美味又健康

小農楊萬金在平溪經營十分安心農園，種植椴木香菇。（新北市農業局提供）

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中時電子報
／整理報導

濕氣重反而有助香菇更美味！小農楊萬金在平溪經營十分安心農園，種植椴木香菇、綠竹筍、蔬菜及放養土雞，每周在248農學市集擺攤販售，去年開始女兒楊絲羽回鄉幫忙農事，讓更多人能夠享受到平溪秘藏食材。

楊萬金過去在樹林市區開小吃店，並在平溪老家田間培養椴木香菇及綠竹筍，將這些秘藏食材用於料理。後來因媽媽年紀大，且通勤距離遠，7年前決定回鄉就近照顧，並重拾小時候老家種植香菇的本業，鑽研新的技術方法，將天然椴木植入菇菌培養，再移置田間山林遮避區域栽培。另外，也以不施用農藥與化肥的方式種植綠竹筍及蔬菜，並放養土雞、撿拾土雞蛋，以傳統農家的方式生產最天然的食材。近期椴木香菇、綠竹筍及蔬菜也將申請有機驗證，通過後將與女兒一同成為有機農業新生力軍。

小農楊萬金（右）和女兒楊絲羽（左）幫忙農事，讓更多人能夠享受到平溪秘藏食材。（新北市農業局提供）

楊萬金表示，由於平溪濕氣較重的氣候特性，適合椴木香菇露天栽培，種植的椴木香菇特別鮮甜，只要放入少許薑絲及米酒提味並川燙就非常好吃，是他以前開小吃店時饕客們的必點料理，山林間山羌特別多，也常常會跑來搶食這些露天美味食材，因此數量有限要把握機會購買。另外他放養的土雞，平時只要天氣好就會放出雞舍讓牠們「運動」，並且飼料中不加抗生素，而是用平溪珠蔥的種苗-紅蔥頭，來預防土雞們生病感冒，產出的土雞蛋大小不一，但天然好吃。

農業局表示，為鼓勵農友加入有機生產，提供包括租地、驗證費用、有機肥料、農機、溫網室及生產資材等補助，由農會彙整申請，減輕農友負擔。另外也舉辦農夫市集，協助小農地產地銷，提供民眾當季新鮮在地蔬果。

(中時電子報)

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