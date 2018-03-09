影》美食身世考證 肉燥飯、四神湯竟非「正宗」台灣小吃？

2018年03月09日 09:09 中時電子報 簡怡欣 、 楊馨

古人寫錯字 四神湯是四臣湯、肉燥飯叫肉哨飯

台北米其林指南前幾天公布推薦名單，其中台菜餐廳的滷肉飯也備受推崇「值得一試」。北部人稱滷肉飯、南部人叫肉燥飯，這碗飯肥瘦口味皆有愛好者，對台灣民眾是再熟悉不過的街頭小吃。不過，這項帶有十足台灣味的香滑潤美食，在歷史學者眼中，其實並非「正宗台灣小吃」。

美食身世考證學問多，根據歷史學者周惠民出版的「飲膳佳會——餐桌上的文化史」一書內容，發現《禮記‧內則》就記載有周代「滷肉飯」的作法，「煎醢，加於陸稻上，沃之以膏曰淳熬。煎醢，加於黍食上，沃之以膏曰淳毋」，顯見這項「台灣小吃」其實是遵中國古法所制的「標準中華美食」。

一碗飯，除了南北稱謂不同，當中還隱藏著「美麗的錯誤」。在《康熙字典》引《廣韻》、《水滸傳》中都有提及「肉哨子」一詞，也就是你我熟知的「肉燥」，但由於「哨」與「燥」兩字古音相近，「寫錯字」的誤解即演變成至今的肉「燥」飯。

四神湯和魯熟肉，是嘉義東市場經濟實惠的店家。（本報系資料照）

此外，除了肉燥飯，四神湯也是常見的例子，歷史考證應為「四臣湯」，由於「神」與「臣」閩南語發音相似，結果誤寫；從中藥醫學角度來看，本指山藥、蓮子、茯苓、芡實等「臣類」中藥，輔助君藥加強療效。

(中時電子報)