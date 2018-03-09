影》美食身世考證 肉燥飯、四神湯竟非「正宗」台灣小吃？

北部人稱滷肉飯、南部人叫肉燥飯，這碗飯肥瘦口味皆有愛好者，對台灣民眾是再熟悉不過的街頭小吃。（本報系資料照）

友善列印
中時電子報
古人寫錯字 四神湯是四臣湯、肉燥飯叫肉哨飯

台北米其林指南前幾天公布推薦名單，其中台菜餐廳的滷肉飯也備受推崇「值得一試」。北部人稱滷肉飯、南部人叫肉燥飯，這碗飯肥瘦口味皆有愛好者，對台灣民眾是再熟悉不過的街頭小吃。不過，這項帶有十足台灣味的香滑潤美食，在歷史學者眼中，其實並非「正宗台灣小吃」。

美食身世考證學問多，根據歷史學者周惠民出版的「飲膳佳會——餐桌上的文化史」一書內容，發現《禮記‧內則》就記載有周代「滷肉飯」的作法，「煎醢，加於陸稻上，沃之以膏曰淳熬。煎醢，加於黍食上，沃之以膏曰淳毋」，顯見這項「台灣小吃」其實是遵中國古法所制的「標準中華美食」。

一碗飯，除了南北稱謂不同，當中還隱藏著「美麗的錯誤」。在《康熙字典》引《廣韻》、《水滸傳》中都有提及「肉哨子」一詞，也就是你我熟知的「肉燥」，但由於「哨」與「燥」兩字古音相近，「寫錯字」的誤解即演變成至今的肉「燥」飯。

四神湯和魯熟肉，是嘉義東市場經濟實惠的店家。（本報系資料照）

此外，除了肉燥飯，四神湯也是常見的例子，歷史考證應為「四臣湯」，由於「神」與「臣」閩南語發音相似，結果誤寫；從中藥醫學角度來看，本指山藥、蓮子、茯苓、芡實等「臣類」中藥，輔助君藥加強療效。

(中時電子報)

36家台北米其林平價美食推薦名單

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
純白、粉紅、淡紫相爭豔！新北「… 獨家專訪》陳嵐舒： 我信仰的Fin…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。