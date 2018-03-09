法官性騷女助理上訴成功 國庫還得還他退休金

2018年03月09日 08:53 中時電子報 張達智 、中國時報／ 林偉信 、中國時報／

台北高等行政法院法官陳鴻斌，對女助理性騷擾長達2年，前年司法院職務法庭審理後判決免除他的法官職務，陳辦理退休後提再審翻案，合議庭認為陳不但不像原審所述「無反躬自省之心」，反而還「深具悔意」，且「言行不檢尚未達不適任法官程度」，改判罰款懲戒，判罰一年薪俸約200萬元。

昨是38婦女節，有許多法官聽聞改判結果，深表不滿、直呼太扯了，甚至連合議庭的女性陪席法官，都傳出揚言辭職「不幹了！」。

此外，司法院指出，陳鴻斌被判免職後，退休俸級就從法官降為司法事務官，並且失去退養金；現在改判回復法官身分，即日起將回填退休費用，每月約數萬元。

已婚的陳鴻斌，從2012年11月起，在他辦公室內以祈禱或感動理由，多次要求陳姓女助理與他握手或擁抱；女助理礙於陳男是長官，可建議對她續聘與否，未予拒絕，沒想到他因此變本加厲，私約她外出，並在車內強吻遭拒。

同年12月間，女助理不堪其擾，當面表達不願再接受任何肢體碰觸或外出邀約，但陳自認為與她仍有「灰燼」存在，仍繼續以肢體碰觸她；2014年6月10日上午，陳還假藉辦公室裝潢問題，要她到辦公室，甚至阻擋對方離開。

遭騷擾2年的女助理，因心生害怕，在臉書抒發心情，經其他助理向台北高等行政法院反應，院方自律委員會調查後，僅建議警告處分；引發法界議論，民間司改會要求將陳送交評鑑，經司法院發回調查後，北高行政法院才決議將陳送交法官評鑑。

(中時電子報)