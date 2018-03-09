獨家專訪》陳嵐舒： 我信仰的Fine Dining不是現在這個樣

2018年03月09日 08:57 工商 姚舜

陳嵐舒信仰的Fine Dining菜餚，用料講究‘做工細膩、重視細節，且風味與口感要協調均衡。(攝影／姚舜)

法菜的靈魂是醬汁，所以即便是牛排，〈樂沐〉餐廳亦會以繁做工熬製的醬汁提味，體現Fine Dining的精神。(攝影／姚舜)

「我信仰的Fine Dining是時下大家認知的不一樣」，台中〈樂沐〉法式餐廳主廚陳嵐舒表示，自己對Fine Dining的認知是源於奧古斯特．艾考非耶（Auguste Escoffier)、保羅．伯庫斯（Paul Bocuse)，乃至費納鵬（Fernand Point)等「法國大廚」一路傳承遞嬗的法國精緻美食精神。只是，這樣的精神與價傎觀來到了台灣現在這個時代，顯然已「變了調，走了樣」。

位在台中存中街、獨幢式建築設計，開幕迄今正式屆滿10年的〈樂沐〉餐廳，是台灣少有的高規格法式餐廳，自2014年起，該餐廳即連年入選「亞洲最佳50」餐廳的榜單，2014年為排名24，2015年排名26，2016排名30名，2017年排名第28名。2014年，陳嵐舒更獲選為「亞洲最佳女主廚」。如此的輝煌履歷非常不易，但陳嵐舒昨（8)日卻在臉書上發布聲明表示，〈樂沐〉將在今年底熄燈，引起市場嘩然與美食愛好者高度關注。

對於外界的高度關切、關注與關愛，〈樂沐〉餐廳公關系統表示，陳嵐舒將於今（9)日下午親自對外界說明。而在此之前，陳嵐舒接受本報記者專訪並透露了〈樂沐〉決定熄燈的關鍵原因。

陳嵐舒表示，如今台灣市場認知的Fine Dining，跟自己信奉的Fine Dining「有很大的落差！」。陳嵐舒以「老舊世代」形容她自己到法國學廚，一直到返台開設〈樂沐〉餐廳至今信奉的Fine Dining價值。

陳嵐舒表示，自己對Fine Dining設定的定義是：用好食材做出好味道、重視細節、講究精緻，菜餚風味與口感要均衡，而要達到法國Fine Dinging的境界，必須付出很多心力與極大代價。但是，台灣現今市場環境對此卻普遍缺乏認知。

「呈盤花枝招展，用料屢出奇兵」、「為拍照打卡而做」、「高調談理念、說故事」、「相互追捧、彼此拉抬」，是台灣時下不少餐廳與廚師提高市場能見度時興的作法。陳嵐舒表示，自己原本就不是一個喜歡作公關的人，這些事她也都做不來。她強調，時下台灣流行的是Fun Dining，而〈樂沐〉始終堅持作的卻是Fine Dining。也因為「不想隨波逐流」，故她決定結束〈樂沐〉。

一如在臉書中的聲明：「我沒有征服世界的野心，也沒有足夠的虛榮作為遊戲的動力，我只想安安靜靜地烹調出心中的滋味」。陳嵐舒表示，〈樂沐〉是「為自己的夢想而開」，經過團隊的努力，〈樂沐〉在市場已建立了一定的形象，「是一特殊的存在」。她說，10年，剛好，「自己不想為別人而玩」，「更不希望餐廳變了質」。

(工商)