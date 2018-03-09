被徵詢掌外交？蕭美琴承認：總統曾半開玩笑問我

民進黨立委蕭美琴。（張鎧乙攝）

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被徵詢掌外交？蕭美琴承認，總統曾半開玩笑問我。（張鎧乙攝）

農曆春節後的內閣改組，傳出民進黨立委蕭美琴將派駐外交體系歷練，或直接接任外交部次長，儘管蕭美琴在第一時間出面駁斥，但剛剛她在接受廣播專訪時承認，蔡英文總統確實有問過她要不要入閣，「但她是用比較開玩笑的方式在詢問」。

上月底內閣敲定人事改組前，傳出熟悉國際事務及台美關係的民進黨花蓮立委蕭美琴將接下外交部政次一職，再轉任外交部長。當時，蕭美琴強調自己是花蓮的立委，職責是反應花蓮民意，對於入閣一事，是子虛烏有。

但剛剛蕭美琴接受媒體人周玉蔻廣播專訪時，被問到「蔡英文有沒有問妳要入閣」？鬆口表示「她當然有問過我，但她也很清楚我的立場」。

蕭美琴說，她在花蓮的區域立委是很不容易才選上，如果入閣，不但這個席次要重選，也違背她當初要做滿4年的承諾，「我好不如意選上了，我要珍惜」；而且，花蓮鄉親是比較藍的地方，很多人可能是這一生第一次投給民進黨，大家都在看著她怎麼履行承諾。

周玉蔻繼續追問「所以小英問你的方向也是在外交領域？」蕭美琴並未否認，僅表示「她也是半開玩笑，她是用比較開玩笑的方式在詢問」。

周玉蔻又問，那這樣是不是遠離了政治權力核心？在權力分配上難道不會有危機？蕭美琴說，完全沒有，但她確實有一種「被發配邊疆」的感覺，只是她不會擔心，畢竟看過太多政治起落。

(中時)

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