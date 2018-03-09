影》雷神怒吼！辛德加火球連K七人

2018年03月09日 09:33 中時電子報 盧品青

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Another.#Thor struck out 7 straight today. pic.twitter.com/dkYu45a4Sj — MLB (@MLB) 2018年3月8日

經過去年失意的一季，大都會「雷神」辛德加今年春訓勇猛無比，他9日對戰國民3.1局無失分，一度連續三振7名打者，飆出11顆時速100英里(161公里)的火球。更恐怖的是，辛德加認為自己還沒調整到最佳狀態。

辛德加2局下三振第1名打者開始，連續投到第4局全部都是三振，包括猛將哈波(Bryce Harper)、安森尼阮棟(Anthony Rendon)都被解決，其中兩人站著被三振，5人揮棒落空。

辛德加說：「這還沒達到我例行賽的狀態，不過能在控球問題中及時調整回來還是很棒的。」辛德加一開始被敲出兩安，也有兩次保送，他的球速非常快，連他的變化球都有過快的毛病，這場他的曲球和變速球可以維持在時速84英里(135公里)。

今年才25歲的辛德加，他去年因傷只登板7場，前年14勝9敗、自責分率2.60。他除了是大聯盟球速最快的先發投手，也是全聯盟最不容易挨轟的投手(每9局僅被敲0.5轟)。

(中時電子報)