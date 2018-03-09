雲林畜牧廢水澆灌施肥 全國第一

2018年03月09日 09:46 中時 許素惠

雲林縣府積極輔導轄內畜牧場申請畜牧廢水再利用及沼渣沼液當肥分，直接澆灌於農田裡，讓糞水變黃金，雲林縣長李進勇9日上午踏查牧場和施灌農田，稱許不已，縣農業處統計，截至今年1月，全縣已有90家畜牧場通過審查且取得許可，為全國第一，獲農業委員會核予績優單位的肯定。

李進勇和農業處長林慧如等人視查，合作牧場和農田僅有幾百公尺距離，牧場以管線直接通到農田，讓廢水不暴露在外，完全無臭。

李進勇表示，雲林為農業及畜牧大縣，全縣耕地面積達8萬多公頃，豬場及牛場約1400多場，若可將畜牧場廢水變為肥水，施灌於農地，除有助於減少全縣農業用水及化學肥料使用量，也可減少土壤酸化的問題，目前縣府與環保局共同輔導90家畜牧場，其中51家豬場、39家牛場通過審核取得許可，每年可施灌農地肥水約38萬公噸，施灌作物包括水稻、玉米、花生、毛豆及狼尾草等，施灌面積已達420公頃，畜牧肥水施灌農田，這項政策既可「省水、省肥且省錢」，縣府將持續推廣。

虎尾養豬業者王泰盛表示，他目前有2.1公頃的田地種植水稻及甘蔗以畜牧肥水進行施灌，每年約施灌1200公噸畜牧肥水，種出來水稻較不易得病且品質良好，也不用施用肥料，又可減少畜牧廢水排放，一舉兩得。

林慧如指出，今年度將持續推動畜牧廢水個案再利用計畫及沼渣沼液肥分計畫，縣府會積極輔導轄內畜牧場申請，目前已有多家畜牧場向縣府農業處及環保局申請，呼籲有興趣的畜牧業者，可以向該處畜產科或環保局連絡，縣府將協助申請。

(中時)