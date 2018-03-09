勇於作夢的勇氣 河床劇團「當我踏上月球」

2018年03月09日 09:48 中時 李欣恬

河床劇團作品《當我踏上月球》，邀請觀眾從月球的角度看地球上的自己，為生活注入新的想像力。（國家兩廳院提供）

河床劇團作品《當我踏上月球》，邀請觀眾從月球的角度看地球上的自己，為生活注入新的想像力。（國家兩廳院提供）

河床劇團作品《當我踏上月球》，邀請觀眾從月球的角度看地球上的自己，為生活注入新的想像力。（國家兩廳院提供）

阿姆斯壯登陸月球，完成眾人的夢想，至今仍是壯舉。河床劇團藝術總監郭文泰，有感於現代人生活忙碌，少了作白日夢的空間，特別推出作品《當我踏上月球》，邀請觀眾從月球的角度看地球上的自己，為生活注入新的想像力，「現代人生活壓力大，我們都需要有『飛』起來的作夢空間，適時抽離當下，才會有勇氣面對人生。」

郭文泰是美國人，在台定居20多年，他表示從小在蒙大拿出生、長大，「那是一個很鄉下的地方，幅員遼闊，但整個州只有100多萬人口，有時開車開1個小時，都不會遇到人，在這樣的地方，我還記得小時候最喜歡躺在地上看滿天的星星，有時還有流星，看著看著就覺得人類好渺小，而這麼渺小的我們，怎麼可以被工作和雜事追著跑，而忘記作夢的美妙呢？」

郭文泰的劇場作品，劇情一向抽象，並注重以肢體表現情境、感受，多過以對白呈現劇情，同時也多在特殊空間演戲，像是代表作之一、在飯店裡演出的「開房間」系列，就在飯店房間裡表演；還有以日本藝術家草間彌生為題材的《千圈之旅》，也打造可挪動的木箱舞台，讓觀眾坐在特殊的小包廂裡看戲。

郭文泰說：「我期望能把表演藝術的界線模糊掉，嘗試將視覺藝術、裝置藝術、行為藝術等元素，帶進舞台劇裡，都是想實驗不一樣的表現手法。」這回，郭文泰也和視覺藝術家、動畫師合作，以多媒體投影打造布景變換，帶給觀眾截然不同的感受，「演員這回要和多媒體投影所變換的景象互動，讓視覺效果說故事。」

郭文泰表示，「『踏上月球』是勇敢作夢的隱喻，重點不在於踏上月球之後發生了什麼事，而是在踏上月球之前的那段黑暗過程，我們如何度過。」郭文泰說，全劇可分為兩大段落，「第一段說的是一個模糊的夢境；第二段談論的是家庭關係，同時也談論分離，但確切的內容，留給觀眾體會、解讀。」

(中時)