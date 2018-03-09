10個常犯「營養偽知識」你被洗腦騙了嗎？

2018年03月09日 10:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

健康知識日新月異，以前認知的觀念，在新研究的發表下，很快就成為不合時宜的錯誤資訊，卻有許多人來不及更新想法。《生命時報》盤點10條根深蒂固的「偽常識」，提醒大家不要誤闖雷區，被似是而非的觀念騙了。

1.瘦肉不含脂肪

瘦肉不含脂肪，屬於健康的食品？這得畫叉叉了。瘦肉其實內含「隱性脂肪」，約0.4％～30％，如豬的瘦肉脂肪含量為6.2％。

2.沒有鹹味的食物不含鹽

我們周遭早已暗藏許多高鈉食物，很多食物吃起來不鹹，卻含有不少的鹽或鈉。意外嗎？就算白麵條也是含鈉的，其他還有白麵包、蛋糕、果凍、餅等等都是。

3.不甜的水果含糖量少

水果裡有多少糖分，光憑口感不足以判斷。例如火龍果和奇異果不算甜，但實際核算，火龍果100公克含碳水化合物13.3克，奇異果100公克含14.5克，都算是高糖的食物；另外蘋果、柳橙、荔枝、柿子、香蕉等等含糖量也不低。

4.乳白色的湯更有營養

白色的湯是最有營養的，白色代表裡頭含有蛋白質？實情乳白色湯頭只是脂肪微滴均勻分布在水中，形成乳化現象，所以脂肪愈高，湯愈容易熬成白色，這跟營養價值沒有太大關係。

5.食物掉色是因被染色

洗黑米或桑葚時水被染黑，難道這是被染色的黑心食品？其實食物掉色是色素溶解的正常現象，紫米、紫甘藍、藍莓等都含有水溶性色素「花青素」，遇水掉色不一定是染色，而是其天然的顏色。

6.糖類是糖尿病元凶

常聽人說，「不敢吃太甜怕得糖尿病」，糖真是引起糖尿病的元凶嗎？其實糖尿病是胰島素失調所引起，與攝取的糖關係不大。當然如果已罹患糖尿病，自要嚴格管控食物中的糖攝取量，若沒有糖尿病，吃糖並不會罹患此病，但通常糖分不利健康，還是少吃為妙。

7.堅果讓人發胖

都說堅果熱量很高，吃了容易發胖，但研究指出每天吃50克堅果持續六個月，受試者的膳食中增加不飽和脂肪酸、維生素E、鎂和銅的攝取量，降低心血管疾病的風險，體重無明顯變化。

8.有梗的蔬菜才有膳食纖維

芹菜、白菜這些梗粗又硬，所以含有較豐富的膳食纖維？但梗只是蔬菜纖維的來源之一，沒有梗的蔬菜常含有更高的纖維質，例如毛豆和蕃薯的膳食纖維量可比大白菜還高。

9.維生素飲料能代替水果

很多人以為，維生素飲料比白開水有營養，喝了就等於吃水果，但這些飲料的維生素多為人工合成，水果的維生素卻是來自天然界，還含有礦物質、膳食纖維、花青素等植化物，這些都是飲料無法供給的。

10.天天喝檸檬水可防癌

網路流傳，每天喝檸檬片泡水可防癌，但食物防癌不是單一的，需要多元攝取。世界癌症研究基金會的防癌膳食指南指出，不要盲目相信特定食物的神奇功用，攝取多樣化的蔬菜水果和食物才是王道。

(中時電子報)