即將赴荷蘭繁殖的「牠」！讓2個年輕女保育員哭了...

2018年03月09日 10:04 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

不捨！要說「再見」的不僅是動物自身，照顧牠多年的保育員！同樣也金剛猩猩「寶寶」在農曆春節前進入檢疫環境，等到一個月檢疫期滿，預計在3月19日凌晨就要啟程前往荷蘭「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，出任金剛猩猩繁殖群的男主人。

隨著日子一天天過去，愈是接近出發的日期，專責照顧「寶寶」的保育員們，心情的轉變就好像坐雲霄飛車一樣，總是七上八下的！她們一方面為「寶寶」即將擁有的新生活感到高興，卻也免不了擔心長途飛行對「寶寶」可能產生的不舒服或緊迫，或是「寶寶」能否快速適應新環境、新伴侶及新的保育員…。

這兩個年輕的女孩（保育員）只要聊到「寶寶」，都會不捨泛淚。（台北市立動物園提供）

憂喜參半的情緒不斷地在她們內心糾結著，因此這陣子只要有同仁和她們聊起「寶寶」的事情時，總能發現這兩個年輕的女孩，表面上雖然是努力地笑著說著，但眼角卻難免泛著不捨的淚光，她們和「寶寶」之間的深厚情誼，也深深地感動了其他同仁！

「寶寶」的新家是位於荷蘭中部Apeldoorn市的「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」，園區內照養包括金剛猩猩、黑猩猩、倭黑猩猩等35種靈長類動物，腹地寬廣、樹木林立、碧草如茵。「寶寶」將取代原來的銀背金剛猩猩男主人的位置，練習如何帶領多隻母金剛猩猩的群體，建立自己的家庭，未來接手照顧他的，也是一群經驗豐富的保育員們。

來自於野外的「寶寶」，是金剛猩猩瀕危物種保育計畫中，排名第一優先列入繁殖建議名單的個體。（台北市立動物園提供）

來自於野外的「寶寶」，對於金剛猩猩域外族群基因多樣性的維持具有重大的意義，是歐洲動物園暨水族館協會，於金剛猩猩瀕危物種保育計畫中，排名第一優先列入繁殖建議名單的個體。「寶寶」如果能夠順利在荷蘭找到真愛，並且順利地繁衍後代，不僅豐富了他自己的生命體驗，也能將他珍貴的基因繼續傳承下去。

目前照顧「寶寶」的兩位保育員剛好都是女生，面對聰明、脾氣不小、固執任性以及愛吃醋的「寶寶」，她們充份發揮了女性溫柔婉約的特性，在初接手照顧「寶寶」時，經由仔細觀察他的行為模式，並試圖找出背後含意來了解他的訴求。原來「寶寶」雖然有成年金剛猩猩的外表，但內心其實像個充滿不安全感的小男孩，因此當「寶寶」發脾氣或是不肯乖乖配合時，她們都會耐著性子輕聲細語地安撫，加上美食的誘惑，約莫經過半年的相處，總算成功的收服了「寶寶」，獲得他的全然信任。

這幾個月來，為了讓「寶寶」適應長途飛行的過程，兩位保育員一直有計畫實施「寶寶」自行進入運輸籠適應的減敏訓練，希望能將旅途中可能產生的不適和風險降到最低，另外其中一位照顧「寶寶」長達六年時光的保育員，也將和一名獸醫師，跟「寶寶」搭乘同一班飛機到荷蘭。

這一趟遠行的任務，除了與「Apenheul Primate Park（靈長類公園）」團隊交流金剛猩猩照養的經驗與醫療技術之外，更重要的是陪伴「寶寶」適應新環境和熟悉新的保育員，因為「寶寶」非常聰明卻又很敏感，一下子離開住了三十多年的家，面對陌生人肯定會感到驚慌失措。

除此之外，同行的保育員還會在行李中幫「寶寶」帶上向來愛不釋手的麻布袋，等到達目的地之後再交給他，相信有了信任的人和心愛的物品陪伴，「寶寶」應該能夠更順利的適應新家，邁向他新的「人」生旅程！

(中時電子報)