世紀會談心機 金正恩離間韓美

美國總統川普預定5月和北韓最高領導人金正恩會談，一般預料，朝鮮半島非核化仍是優先議題。（美聯社）

友善列印
中時電子報

正在訪美的韓國國家安保室長鄭義溶8日晚在白宮宣布，北韓最高領導人金正恩邀美國總統川普會談，而川普已同意，兩人將於5月會面，並表示，雙方將討論平壤非核化問題。

《國家利益》（The National Interest）網8日指出，北韓顯然是口是心非高手，利用協商會談來分裂華府與首爾，以爭取時間繼續發展飛彈及核武向來是平壤歷史悠久的戰略。

如果平壤是真心誠意，那是好消息。但就算是真的，這也只是踏出讓東北亞和平穩定的第一步。至於所謂的非核化大概不是真的，分析指出，任何與北韓的會談，很可能都必須按平壤，而不是華府的條件進行。幾乎可以肯定的，就是今年底前，北韓仍將持有起碼20枚核彈，就算明年也不會有改善。

會見金正恩與北韓官員的韓國官員說，朝鮮半島和平指日可待，北韓想要對話，並準備非核化。只要再向前走幾步，平壤就會和首爾和平共處，結束超過70年的兩韓衝突。

金正恩或許告訴韓國人他們想聽的，但他會怎麼對世人，尤其是對美國說？就在韓國充滿樂觀的宣布後，北韓《勞動新聞》就發文說，「拜我們加強核威懾力之賜，得以確保朝鮮半島，朝鮮半島，東北亞和世界的和平與安全」，把平壤持有核武說得合情合理。

或許平壤想狠狠討價還價，但除非金正恩開口，否則沒人知道平壤葫蘆裡究竟賣什麼藥。

此外，北韓賣弄玄虛也不是什麼新鮮事，北韓早就為非核化與美國對話過，但那並不意味它願意放棄核武，或和美國交換條件。

由於川普政府堅持，平壤得先承諾非核化，雙方才能對話，但理論上表示願意放棄核武，和真正這麼做是兩回事。

如今平壤的態度很明顯，那就是它要充分的安全保證。而這意味著什麼？或許它的要求很可能會超過華府所願意提供的。以往北韓都會要求，美國結束與韓國的同盟關係，並從朝鮮半島撤出美軍，或許金正恩在這次與川普的會談中還會加碼。

(中時電子報)

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文章來源：Peace in Our Time on the Korean Peninsula?

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