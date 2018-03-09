洪雪珍：人資主管看履歷 3個神邏輯

2018年03月09日 10:20 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

人力銀行調查，指近3年最強轉職潮來了！職場專家洪雪珍分享經驗，表示和許多大企業人資主管討論發現，原來他們篩選履歷有「請填家中電話」等3個神邏輯，讓她跌破眼鏡。

洪雪珍現為yes123求職網資深副總經理、商業周刊專欄作家。她今在臉書發文，指這些看待履歷原則，別說年輕人想像不到，恐怕連中年人也沒想到；特別是年紀大、資歷深、位階高的人資主管，他們非常嚴格，近乎嚴苛，所以列出來提醒大家：

●1.請填家中電話

在有些人資主管心裡，室內電話竟比手機號碼還重要！

洪雪珍說，因有室內電話，表示你有家庭，證明你是正常人，不至於是個居無定所或可能家裡有問題的人；且當手機不通或未接時，總可以打電話到家裡留個話吧！

洪雪珍表示，我們目的是求職成功，不是要改變人資主管的想法，不是嗎？家裡沒電話，就裝一個，不貴的！再轉接到自己手機；記得，在求職期間，不要漏接電話，要回覆電話。

●2.請不要寫創業那段經歷

洪雪珍說，這禁忌，她是第一次聽到，剛開始也很排斥，但是冷靜下來，易位思考之後，逐漸相信有些人資主管的確是有可能不偏愛「喜歡當老闆的人」。因此，你何不也先來聽聽人資主管是怎麼看待曾經創業的人？

他們認為，人分為兩種，一種是想當老闆，另一種不想當老闆，只想當上班族，這是深植在體內的基因，很難改變。因此想當老闆的人，只有在創業失敗時，才會不得已來當員工，然而創業夢想從未在他們的腦子裡褪去，只要有機會，就會想再創業。這的確是事實，很多人不就創業多次，屢敗屢戰，最後成功的嗎？所以人資主管據此認定這些人是不穩定的。

●3.不要寫太多資歷

很多人在寫履歷時，都有一個普遍心態，要讓自己看起來很厲害！於是有的沒的一籮筐資歷都列上去，洪雪珍看過有人寫了20條工作經歷，還有人把他10年編過的百來本書都條列，怪嚇人的！那麼，人資主管有沒有覺得你很厲害？

答案是沒有！他們反而覺得你有問題，怎麼說？

洪雪珍表示，因這些資歷可能彼此相關不多，看起來零亂、也抓不到主軸、看不出生涯主線，人資主管就會嚴重懷疑這個人不清楚自己人生方向，尤其對方是中年求職者，他們就會擔心：「活到這麼一大把年紀了，還不知道自己想做什麼，是不是白活了？」是的，這是人資主管內心不會對外說的OS，而你的履歷就這麼莫名其妙被丟到垃圾桶裡。

洪雪珍建議，履歷不是在寫生平經歷，是在根據「應徵職務」答題，不相關答案不必寫，避免越寫越錯。她說，若年資很深，做過不少工作，何妨抓出一條主線，比如行銷職務，只列出與行銷相關的工作經歷即可；「這樣做目的，是突顯你的核心價值，協助企業在看履歷時，專注在你的強項。」

以下為洪雪珍臉書全文：

【人資主管看履歷時，三個神邏輯】

yes123在年後又舉辦修改自傳的活動，雖然是大企業的人資主管負責修改，不過每一篇我仍然會看過與修過，對於修改上有不同意見時，也會和人資主管討論，所以我算是台灣少數非常懂得人資主管篩選履歷在想什麼的人。

討論過程中，人資主管有些意見，常常跌破我的眼鏡，連我這個在人力銀行工作多年的人，也沒想到他們是用這樣的角度在看待履歷與自傳！特別是年紀大、資歷深、位階高的人資主管，他們非常嚴格，近乎嚴苛，不要說年輕人想像不到，恐怕連中年人也沒想到，因此列出來給大家做個提醒。

以下這些提醒，不管你同不同意，都要同意一件事，他們掌握你在求職上的生殺大權，第一關篩掉履歷的人，決定你有沒有面試機會的人。連這一關都過不了，根本不必談後來有沒有錄取的事。換句話說，心裡再不以為然，都請接受這個殘酷的現實吧！

1. 請填家中的電話

你一定在想，都什麼時代了，人人都用手機，很多人家裡早已不裝市內電話，更何況年輕人不少是租屋住，哪裡有市內電話可填？可是你萬萬沒想到，在有些人資主管的心裡，室內電話居然比手機號碼還重要！怎麼說？來聽聽看這個神邏輯吧！

因為有室內電話，表示你有一個家庭，證明你是正常人，不至於是個居無定所或可能家裡有問題的人。而且當手機不通或未接時，總是可以打電話到家裡留個話吧！

嗯，我了解你正想要爆粗口，說什麼有沒有室內電話和家庭正常與否無關，或是打到家裡更找不到人之類的，但是上面我強調過了，這是有些人資主管根深蒂固的想法，而你不會知道自己應徵的那家企業是不是有這麼一位人資主管。至於要不要裝設家中電話，看你有多在意找到工作。

《我的建議》

既然人資主管很看重家中電話，就寫唄！我們的目的是求職成功，不是要改變這個世界人資主管的想法，不是嗎？家裡沒有電話，就裝一個，不貴的！再轉接到自己的手機。記得，在求職期間，不要漏接電話，要回覆電話。

2. 請不要填寫創業那一段經歷

老實說，這個禁忌，我是第一次聽到，剛開始也很排斥，但是冷靜下來，易位思考之後，逐漸相信有些人資主管的確是有可能不偏愛「喜歡當老闆的人」。因此，你何不也先來聽聽人資主管是怎麼看待曾經創業的人？

他們認為，人分為兩種，一種是想當老闆，另一種不想當老闆，只想當上班族，這是深植在體內的基因，很難改變。因此想當老闆的人，只有在創業失敗時，才會不得已來當員工，然而創業夢想從未在他們的腦子裡褪去，只要有機會，就會想再創業。這的確是事實，很多人不就創業多次，屢敗屢戰，最後成功的嗎？所以人資主管據此認定這些人是不穩定的。

說到這裡，你一定又想罵髒話了，理由是員工也會辭職他去，不也是不穩定嗎？這話我是同意的，所以我上面說那是人資主管的神邏輯，不是人邏輯。

《我的建議》

如果是創業成功，你就不會來求職，是吧？既然是創業失敗，就先不寫在履歷上面，不提供人資主管有「確認偏誤」（為自己的偏見找理由證明是對的）機會。當然工作經歷之間一定會出現空檔，建議你在自傳中強調，只列出與應徵職務相關的工作經歷，其他經歷就族繁不及備載，暫不交代，留待面試時再完整說明。

3. 請不要寫太多資歷

很多人在寫履歷時，都有一個普遍心態，要讓自己看起來很厲害！於是什麼有的沒的一籮筐資歷都列了上去，我看過有人寫了20條工作經歷，還有人把他10年編過的百來本書都條列出來，怪嚇人的！那麼，人資主管有沒有覺得你很厲害？

答案是沒有！他們反而覺得你有問題，怎麼說？

因為這些資歷可能彼此相關的不多，看起來不只零亂，也抓不到主軸，看不出生涯主線，人資主管就會嚴重懷疑這個人不清楚自己的人生方向，尤其對方是中年求職者，他們就會擔心：「活到這麼一大把年紀了，還不知道自己想做什麼，是不是白活了？」是的，這是人資主管內心不會對外說的OS，而你的履歷就這麼莫名其妙被丟到垃圾桶裡。

《我的建議》

這個神邏輯，我是贊成的。履歷不是在寫生平經歷，是在根據應徵職務答題，不相關的答案不必寫，避免越寫越錯。如果年資很深，做過不少工作，何妨抓出一條主線，比如行銷職務，只列出與行銷相關的工作經歷即可；或是比如餐飲業，只列出與餐飲業相關的工作經歷。這樣做的目的，是突顯你的核心價值，協助企業在看履歷時，專注在你的強項。

(中時電子報)