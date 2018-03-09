車手也有「週拋式」？詐騙集團用完即丟衝鋒隊

2018年03月09日 10:33 中時 莊哲權

詐騙手法層出不窮，詐騙集團吸收稱為「衝鋒隊」的車手，為了規避警方查緝，這些敢死隊通常利用在領得贓款1週後，隨即被拋棄，台東警分局經數月跟監，查獲「週拋式」車手集團，逮捕以黃姓兄弟檔為首腦集團共9人，警方表示，週拋式車手確實辦案困難，但是警方仍會鍥而不捨，查緝不法。

鏡片有日拋式，詐騙集團車手也有週拋式，台東縣警察分局表示，車手集團利用群組吸收需錢孔急的無業人士及青少年為領錢車手，集團稱他們為「衝鋒隊」，透過單線聯繫方式聯絡，一旦衝鋒隊領得贓款，隨即無情將車手拋棄，企圖製造查緝斷點來規避警方查緝，這些形同打工的「棄子」，利用價值通常只有2、3天，最長也只有1週，因此警方稱之為「週拋式」。

警方查獲的車手集團，以黃姓嫌犯兄弟黨為首腦，並吸收洪姓犯嫌等3人為幹部，由洪嫌以高價收購金融帳戶存簿以及行動電話門號後，提供合作之詐騙集團進行犯罪所使用，待民眾受騙後，由車手進行提領詐騙所得。

由於該集團係利用週拋式車手，車手提領時，黃嫌躲在旁邊監控，防止其捲款而逃。警方經過數月蒐證埋伏，日前兵分5路破獲該車手集團組織，拘捕該集團首腦、主要幹部及車手9人，查扣私人帳戶、人頭帳戶、提款卡、電話SIM卡及帳冊等贓證物。

警方調查，該車手集團組織分工明確，設有車手頭、收簿手及車手，被害人遍及全國各地，不法所得估計超過百萬元，訊後依違反組織犯罪防制條例及詐欺罪嫌移送。

(中時)