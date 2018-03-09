沒有黨的資源 童仲彥前妻李秀環宣布不參加民進黨議員初選

友善列印
中時

台北市議員童仲彥先前傳出家暴，甚至因而退出民進黨。他的前妻李秀環原打算參加黨內初選，爭取童留下的一席，不過李秀環今早宣布，將不參加初選，至於今年底會不會脫黨參選，還在考慮中。

中正萬華選區堪稱北市議員一級戰區，尤其民進黨，3席現任議員之外，童仲彥不再是民進黨員但仍爭取連任，另外新人也有包括李秀環在內共5人爭取黨內提名。

不過，李秀環今早發布聲明表示，自己勤跑基層，受到很多鄉親鼓勵，因此決定站出來選舉，但是這段時間有感於沒有黨的資源、沒有強大後台，一場民主選舉有著如此大的不公平，「同樣是身為民進黨員，若是參加一場明知道不公平的初選，我想這已經違背了初衷，我相信大家都希望看到的是候選人的本質與理想。」

她還批評，當年我們對國民黨權貴後代的從政「嗤之以鼻」，反觀現在我們的黨內又看到了什麼？

民進黨不是說要解散派系，打出清亷、勤政、愛鄉土的口號，但實際上這次初選卻是派系、金錢、家族政治毫無避諱大張旗鼓的介入。

所以她宣布，將不參加這次黨內初選，今天也是民進黨開放參加初選最後一天。李秀環接受記者訪問時表示，不參加初選，就等於無法獲得民進黨提名，所以，年底是否還要參選，甚至是脫黨參選，她目前還在考慮中，沒有時間表；她強調，此舉是希望還給市民乾淨選舉。

(中時)

陸火速批准鴻海子公司上市 賴揆… 對農委會態度轉變因選舉？柯文哲…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。