沒有黨的資源 童仲彥前妻李秀環宣布不參加民進黨議員初選

2018年03月09日 10:35 中時 張潼

台北市議員童仲彥先前傳出家暴，甚至因而退出民進黨。他的前妻李秀環原打算參加黨內初選，爭取童留下的一席，不過李秀環今早宣布，將不參加初選，至於今年底會不會脫黨參選，還在考慮中。

中正萬華選區堪稱北市議員一級戰區，尤其民進黨，3席現任議員之外，童仲彥不再是民進黨員但仍爭取連任，另外新人也有包括李秀環在內共5人爭取黨內提名。

不過，李秀環今早發布聲明表示，自己勤跑基層，受到很多鄉親鼓勵，因此決定站出來選舉，但是這段時間有感於沒有黨的資源、沒有強大後台，一場民主選舉有著如此大的不公平，「同樣是身為民進黨員，若是參加一場明知道不公平的初選，我想這已經違背了初衷，我相信大家都希望看到的是候選人的本質與理想。」

她還批評，當年我們對國民黨權貴後代的從政「嗤之以鼻」，反觀現在我們的黨內又看到了什麼？

民進黨不是說要解散派系，打出清亷、勤政、愛鄉土的口號，但實際上這次初選卻是派系、金錢、家族政治毫無避諱大張旗鼓的介入。

所以她宣布，將不參加這次黨內初選，今天也是民進黨開放參加初選最後一天。李秀環接受記者訪問時表示，不參加初選，就等於無法獲得民進黨提名，所以，年底是否還要參選，甚至是脫黨參選，她目前還在考慮中，沒有時間表；她強調，此舉是希望還給市民乾淨選舉。

(中時)