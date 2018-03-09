「好市多為什麼選擇台灣」原因曝光！網友哭了

台灣好市多不分平、假日總是人滿為患，連停車場都一位難求。（資料照/陳心瑜攝）

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中時電子報
/ 綜合報導

美式賣場COSTCO好市多遍及11個國家，1997年正式進駐台灣後，目前全台共有13家賣場。對於許多人好奇「為什麼小小的台灣就有13家好市多？」有鄉民在PTT上中肯剖析「5大原因」，讓網友感動到哭，認為是「時勢造英雄」；不過也有網友說「感覺台灣很悲哀」。

1.台灣人口密度名列前茅：雖然大多數上班族普遍收入不高，但也正因為這樣，貪小便宜的人多，免費試吃、俗又大碗、退貨機制變得更迷人，造就內湖店業績榮登全世界前三名。

2.員工比同行待遇高：好市多員工採電腦自動調薪，台灣勞工工資已經連續衰退20年，勞工奴性強、效率高，因此可以省下大筆人事成本。

3.競爭對手太弱：雖然好市多賣場家數比不上同屬性的大潤發、家樂福，但光是PTT的《量販版》， 10個有8篇文都在討論COSTCO，民眾心目中的喜好顯而易見。

4.品管監督：雖然COSTCO偶爾也會有食安問題，但有第三方嚴苛的食品監督系統，相對比其他絕大多數的平價量販店嚴格，而且因商品數量大、 種類少 也比較好控管。

5.台灣有錢人可觀的消費力：根據瑞士信貸調查，台灣每人平均財產超越日本、並且是韓國的兩倍，台灣近十年實質GDP成長17.5%，但勞工所得卻負成長4.3%，可見勞工被嚴重壓榨，但有錢人依然賺很大。

對於鄉民的專業分析，網友忍不住稱讚「正解」，有人說「光是〝說退就退〞毫不囉唆，這點就迷死人了！」、「一時衝動下手的東西可以退，就覺得被拯救了」、「每個月都一定要去二、三次」、「每次去都會買到冰箱放不下」；不過也有人感嘆「看到這些理由突然感到台灣很悲哀啊…」。

(中時電子報)

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