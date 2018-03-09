嘉縣風鈴木盛開 中埔農會邀夜間賞花品茗

2018年03月09日 11:17 中時 翁聖勳

嘉義縣中埔鄉農會和美辦事處旁黃花風鈴木盛開，10日晚間將舉辦夜間賞花及免費品茗，邀請民眾參加。（翁聖勳攝）

三年前嘉義縣黃花風鈴木大爆發，民眾搶拍當時花況。（翁聖勳翻攝）

冬末春初黃花風鈴木盛開，嘉義縣多處賞花景點吸引民眾前往拍照留影，嘉義市八掌溪畔及中埔鄉交界處八掌溪畔花況更為盛開，位居仁義路及堤防邊的中埔鄉農會和美辦事處，更因為位處花海之中，成為民眾拍照熱點，中埔鄉農會明晚10日18:00封街舉辦「夜賞春嘻風鈴」活動，邀請民眾夜間賞花品茗，也提前為該會百年歷史系列活動暖身。

距離2015年嘉義縣市黃花風鈴木大爆發已經三年，雖然每年花況不如當年，卻依舊吸引不少賞花人潮，2、3月黃花風鈴木花季一到來，滿樹滿地的金黃風景，讓人手中相機快門不停按下，八掌溪畔、中正大學、竹崎親水公園、166連外道路、嘉義市牛稠溪畔、太保溪南堤防等4處，到處都可見民眾搶拍花況。

中埔鄉農會今年巧思結合該盛況，將於10日18:00舉辦夜間賞花，到時多位茶藝師將於花樹下擺放茶席，邀請民眾現場品茗，在音樂及燈光搭配下，營造優雅氛圍，也讓愛花遊客藉著樹下品茗，觀賞黃花綻放、花葉飄落之美，保有難忘的美好回憶。

(中時)