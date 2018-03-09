日相安倍4月訪美 將與川普協商北韓問題

日本首相安倍晉三（圖左）將於4月訪問美國。（圖/路透社）

友善列印
中時

日本首相安倍晉三9日上午與美國總統川普舉行電話會談後向日媒表示，為了協商北韓問題的對應，下個月將訪問美國，與川普舉行美日高峰會談。安倍強調，與川普達成在北韓完全放棄核武、飛彈前，仍持續施壓的共識。

應美方的要求，安倍9日上午與川普通了約30分鐘的電話。安倍表示，「北韓方面提出，『將開始展開以非核化為前提的協商』，對北韓此一變化予以肯定的評價。這是日本與美國緊密合作，加上美日韓3國與國際社會共同持續對北韓高度施壓的成果」。

他表示，「在北韓採取『可以完全驗證且不可逆轉的形式下放棄核武、飛彈』之具體行動前，仍應持續施以最大限度的壓力和制裁。此一美日堅定的立場絕對不會動搖。這一點也(在電話中)與川普總統達成了共識」。

安倍還說:「新年度預算成立後，希望在4月之內訪美，舉行美日高峰會談。我們針對此事也達成共識。為了解決北韓的核武、飛彈，以及北韓綁架日人問題，今後仍將與川普總統更進一步地緊密合作，以致力解決問題。」

安倍說:「我也向川普總統表示，希望他能協助解決綁架問題，川普總統表示，『那是當然的。安倍首相說的事，我自己也很明白』。今後仍會與川普總統緊密合作，致力解決北韓的核武、飛彈以及綁架問題。」

安倍與川普繼2月14日之後，再度舉行電話會談，這次也是兩人的第20次電話會談。

日本各界對北韓態度轉變之快，也感到驚訝且懷疑。日本外務大臣河野太郎9日在眾議院外務委員會上表示，「誰都可以說有非核化的意願，但我們仍然主張，必須有具體的行動才行。」

(中時)

世紀會談心機 金正恩離間韓美 卡特與柯林頓 唯二踏上北韓土地…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。