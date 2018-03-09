日相安倍4月訪美 將與川普協商北韓問題

2018年03月09日 11:04 中時 黃菁菁

日本首相安倍晉三9日上午與美國總統川普舉行電話會談後向日媒表示，為了協商北韓問題的對應，下個月將訪問美國，與川普舉行美日高峰會談。安倍強調，與川普達成在北韓完全放棄核武、飛彈前，仍持續施壓的共識。

應美方的要求，安倍9日上午與川普通了約30分鐘的電話。安倍表示，「北韓方面提出，『將開始展開以非核化為前提的協商』，對北韓此一變化予以肯定的評價。這是日本與美國緊密合作，加上美日韓3國與國際社會共同持續對北韓高度施壓的成果」。

他表示，「在北韓採取『可以完全驗證且不可逆轉的形式下放棄核武、飛彈』之具體行動前，仍應持續施以最大限度的壓力和制裁。此一美日堅定的立場絕對不會動搖。這一點也(在電話中)與川普總統達成了共識」。

安倍還說:「新年度預算成立後，希望在4月之內訪美，舉行美日高峰會談。我們針對此事也達成共識。為了解決北韓的核武、飛彈，以及北韓綁架日人問題，今後仍將與川普總統更進一步地緊密合作，以致力解決問題。」

安倍說:「我也向川普總統表示，希望他能協助解決綁架問題，川普總統表示，『那是當然的。安倍首相說的事，我自己也很明白』。今後仍會與川普總統緊密合作，致力解決北韓的核武、飛彈以及綁架問題。」

安倍與川普繼2月14日之後，再度舉行電話會談，這次也是兩人的第20次電話會談。

日本各界對北韓態度轉變之快，也感到驚訝且懷疑。日本外務大臣河野太郎9日在眾議院外務委員會上表示，「誰都可以說有非核化的意願，但我們仍然主張，必須有具體的行動才行。」

(中時)