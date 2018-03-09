北市查獲首宗地下水含氯汙染 環保局勒令改善

北市環保局查獲地下水氯乙烯圬染，公告列為控制場址的遠東航空公司發動機修護工廠現址外觀。（環保局提供）

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遠東航空公司發動機修護工廠現場已設置告示牌。（環保局提供）

北市環保局調查發現，松山機場內的遠東航空公司發動機修護工場，地下水經檢測，「氯乙烯」超過管制標準，已依法公告為地下水汙染控制場址，並要求遠航及交通部民航局改善，這也是北市首宗地下水含氯汙染超標案，不過，幸好周邊沒有居民，北市也無取用地下水飲用情形，所以不會影響民眾健康。

遠航發動機修護工廠位於松山區敦化北路405巷123弄5號，經檢驗地下水汙染物「氯乙烯」，濃度達0.187 mg/L已逾管制標準9.35倍（標準：0.02 mg/L）。

環保局依據土壤及地下水汙染整治法第12條第2項，將該土地公告為地下水汙染控制場址、畫定地下水汙染管制區，同時，要求遠航及民航局在該址設立告示牌，公告周知不得使用該地地下水，並限期提出控制計畫共同改善汙染。

環保局表示，已請地政單位將汙染資訊登載於該址的土地登記簿，避免受汙染土地被轉讓給不知情的第三者，另由於該地周圍無民眾居住，且台北市無取用地下水飲用情形，因此相關地下水汙染物不會影響民眾健康。

此外，環保局進一步指出，遠航維修廠主要負責飛機發動機及零組件的維修工作，工作歷程中，並不會直接使用氯乙烯，推測有可能是其它含氯有機汙染物排出，經歷時間分解所產生，加上該用地使用年代久遠，需再進一步詳查各時期使用者的使用物質清單，確認實際汙染行為人。

為了不使汙染擴大，並恢復該地區地下水品質，環保局已先責令遠航及民航局提報「汙染改善控制計畫」進行汙染整治。

(中時)

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