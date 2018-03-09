對農委會態度轉變因選舉？柯文哲：別每次都找一個女巫來燒

北農事件引發北市府、農委會互相指責，但台北市長柯文哲從一開始態度強硬，稱「那你（農委會）下來指導啊」，現在轉趨和緩，是否不想因此再與中央槓上，影響年底選舉？柯文哲今表示，出事把事情解決就好，不要每次都找一個女巫來燒、責任推來推去。（鄧博仁攝）

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北農事件引發北市府、農委會互相指責，但台北市長柯文哲從一開始態度強硬，稱「那你（農委會）下來指導啊」，現在轉趨和緩，是否不想因此再與中央槓上，影響年底選舉？柯文哲今表示，出事把事情解決就好，不要每次都找一個女巫來燒、責任推來推去。

今有媒體報導，柯文哲在日前市長室晨會時談到農委會，嗆聲「農委會要開幹，那就來」；據本報掌握，柯也確實對農委會明明有休市日協調權，卻僅在事後才砲轟北市的做法十分不解與不滿，在會議中還罵農委會副主委陳吉仲「沒路用」。不過，從8日開市之後，柯對外受訪時的態度明顯軟化許多。

對於是否在會議上罵農委會，柯文哲僅說，他想不起來他什麼時候講過；至於這次是菜價事件還是政治事件，他認為，出事大家都有份，把問題解決就好，因為休3天不是今年才有，去年、前年都有，以前沒出問題但今年出問題；再加上休也不是只有台北市，幾乎全台灣批發市場都休3天，台北貨量占16％，不會說因為台北造成全台灣問題，所以，出事就把事情解決就好，何必這樣推來推去？

柯文哲說，昨天的價格還算可以接受，這也是霍桑效應，出問題了大家就知道要去準備，常常都是沒想到才會被突襲、就出問題。

是否覺得被農委會欺負，另針對農委會主委林聰賢說兩邊都有責任，柯文哲先是反問題問記者「你哪一台的？」接著又說，出事大家一起解決，否則一定要找一個女巫來燒，這是我們國家很大的問題，不咎責也是一種文化。

談到吳音寧是否要負責，柯文哲也表示，怎麼會管不了，還是可以溝通，人與人100％友好很困難，但規則之下，不管喜不喜歡都要可以一起合作。

(中時)

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