龍崎歐欣案再爆環評缺失 水利局：以環保署為主

台南市環保聯盟9日要求水利局撤銷龍崎歐欣案的水保計畫。（台南市環保聯盟提供）

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台南市環保聯盟最近取得水利局提供的水保計畫資料，發現部分資料較當年通過環評的報告有差異，質疑環評造假，9日要求官方撤銷水保計畫與環差評估。台南市水利局回應，該數字只是水利技師的大略推估量，正確數字仍以環保署為標準，並非錯誤。

台南市環保聯盟代表年前到台南市永華市政中心抗議龍崎歐欣案的環差報告缺乏邊坡穩定分析，水利局3月提供出水保計畫資料，台南市環保聯盟卻從資料中發現，資料內的垃圾掩埋總量為226萬噸，較2010年通過環評的垃圾掩埋總量187萬噸還多出近40萬噸。

環盟以此新事證質疑環評造假，並提出水保計畫報告中沒有審查委員簽名，怎麼通過審查？要求撤銷水保計畫。

牛埔里理長陳永和表示，很遺憾台南市政府通過歐欣水保計畫許可與施工，假如證明2010年環差及水保計畫都有涉嫌偽造，那台南市政府核可歐欣水保施工許可就是違法圖利。

台南市環盟9日召開說明會，要求水利局撤銷2010年的水保計畫與環差評估，並且不能補正。

台南是水利局解釋，水保計畫的審查委員名單涉及個資法，因此不能提供。至於垃圾掩埋總量數字與通過環評時有落差，只是水保計師為了方便作水保計畫而作出的推估量，並不需要補正，掩埋量體與建築物仍以環保署公布的數字為標準。

(中時)

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