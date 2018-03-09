卡特與柯林頓 唯二踏上北韓土地的美國總統

2018年03月09日 10:58 中時電子報 李靖棠

在南韓官方居中牽線下，美國總統川普（Donald Trump）同意，將計畫於5月份和北韓領導人金正恩（Kim Jong Un）進行歷史性的會談。事實上，從韓戰（Korean War）開打至今，始終與北韓站在對立面的美國，多年至今仍無任何現任總統曾經踏上北韓領土之上。不過，倒是有兩位退休總統，分別以人道救援名義，踏上平壤（Pyongyang）與金家三代斡旋，他們是美國前總統卡特（Jimmy Carter）與柯林頓（Bill Clinton）。

美國第39任總統、任內與我國斷交的卡特，從白宮退下後，仍持續透過其影響力對時政提出意見，並積極參與各種調停和中止戰爭的談判會議。1994年他就曾與北韓已故前領導人金正日（Kim Il-sung）協商，暫時凍結北韓的核武計畫。

美國前總統柯林頓（圖前排左）訪問北韓，與前領導人金正日（圖前排右）商議釋放兩名女記者事宜。（圖/新華社）

卡特在2010年，率團親自前往平壤，成功營救因非法入境、而遭監禁8年的美國公民戈梅斯（Aijalon Gomes）。現年已93歲的卡特，更曾在去年底向川普請纓，希望親自再飛一趟平壤，與金正恩（Kim Jong-un）商議解決之道，避免讓韓戰（Korean War）二度爆發。

美國前總統卡特，於2010年前往平壤，協助營救被監禁多年的美國公民。（圖/新華社）

除卡特之外，任內與北韓關係焦好的柯林頓，也曾在美國政府委託下，於2009年搭機飛往平壤，營救兩名遭重判監禁的美籍女記者，均任職於前副總統高爾（Al Gore）創辦的「實況電視」，華裔女記者凌志美（Laura Ling）與韓裔同事李尤娜（Euna Lee），因非法入境採訪遭判12年勞改。兩人也在柯林頓到訪後，順利獲釋搭機返國，讓柯林頓成功完成任務。

(中時電子報)