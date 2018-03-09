日學者： 日本擔憂美朝對話 美國只考慮自身利益

2018年03月09日 11:04 中時 黃菁菁

日本研究南北韓的權威、慶應大學名譽教授小此木政夫表示，南北韓高峰會談以及北韓表明「非核化」意願後，美國和北韓的對話若再有進展的話，日本也不得不接受與北韓展開對話的氛圍吧。

小此木在接受南韓媒體《韓民族日報》(The Hankyoreh)電話採訪時表示，「北韓雖然宣稱已完成核武裝，但從今年起與美國展開對話之事，應該是在北韓最早的計畫之中。另一方面，我想去年秋季起的經濟制裁施壓也奏效了。」

日本和北韓之間還有懸而未決的綁架問題。小此木表示，「 日本的基本政策是持續對北韓施壓，但是日本的影響力有限。美國川普總統同意與北韓對話的話，日本也不得不接受。」

被問到「日本同意與北韓對話的最底線在哪裡？」時，小此木表示，「日本政府擔心美國可能只會考慮自國的利益，意即，如果美國只提及北韓的洲際彈道飛彈(ICBM)及中程彈道飛彈(IRBM)的話，日本就必須單獨與北韓談判。」

「日本認為，美國與北韓談判時，應該限制北韓的飛彈射程距離在朝鮮半島的東南側，但若無法如日本預期的話，日本的立場將會變得軟弱。」

「其實川普政府只能選擇與北韓對話，因為不答應的話，說不定會使南韓、北韓都變成敵人。北韓努力與南韓文在寅政府建構緊密的關係，今後也可能會盡全力引起川普政府的關心吧。」

(中時)