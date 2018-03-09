上次對決落淚 詹詠然印地安泉又碰謝淑薇

2018年03月09日 11:03 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

詹詠然、詹皓晴姊妹本周於印地安泉女網賽合體，9日首輪以6比2、6比3擊敗去年法網女單冠軍歐絲塔潘珂（Jeļena Ostapenko）與拉脫維亞同胞的組合，晉級女雙16強後狹路相逢，就是要碰上宿敵謝淑薇與史崔可娃（Barbora Strýcová）的搭檔。

其實詹皓晴上一站在杜拜女網賽搭檔中國大陸女將楊釗煊，才於女雙決賽擊敗謝淑薇與彭帥，贏得后冠，但說到瑜亮情結，還是詹詠然與謝淑薇的宿怨更深，兩人上次對決是去年10月的中國公開賽16強，詹詠然逆轉勝出，當時她的搭檔是已經引退的「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）。

詹詠然（右）與詹皓晴在印地安泉網賽闖過頭關。（臉書翻攝）

當時在北京進行的詹謝對決，時間正好是中秋節，詹詠然與辛吉絲雖然頂著美網冠軍的光環，但因此前臺北世大運的退賽爭議，現場也有觀眾用中文謾罵。詹詠然在3比6輸掉首盤後，陪練員林育州喊暫停進場溝通，結果兩人都哭了起來。

辛吉絲聽不懂中文，看得一頭霧水，詢問後知道發生什麼事情，讓這位大姐頭的「小宇宙」完全爆發，跟詹詠然說首盤丟掉是自己沒打好，她會扛起來，還向主審反映，要請聽得懂中文的人維持看台秩序。第2盤起辛公主果然火力全開，反以6比4、12比10擊退謝淑薇與妮可列絲庫（Monica NICULESCU ）。

辛吉絲去年底封拍引退，詹詠然今年初改與捷克女將赫拉瓦可娃（Andrea Hlavackova），可惜成效不佳已經拆夥，轉戰北美也回歸姊妹組合。若是詹家姊妹對決謝淑薇，最近一次已是2013年的廣州女網賽4強，由謝淑薇、彭帥勝出。

(中時電子報)