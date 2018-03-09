民進黨反制大陸惠台？港媒：硬幹就是逼人「用腳投票」

2018年03月09日 10:58 中時電子報 黃以謙

大陸國台辦近日公布31項惠台措施，意在收買人心，台灣當局已預告將提出因應策略。對此，港媒評論認為，無論民進黨政府策略為何，「反惠台」就是站在人民對立面，硬幹就是逼人「用腳投票」。

大陸惠台措施涵蓋財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等領域，給予台民幾乎等同國民待遇的條件，引發議論。雖然台灣官方尚無動作，但行政院長賴清德已在立法院中承諾，將務實提出對策。

外界都在猜測蔡政府會如何出牌，如果真的以政策、法律限制民眾赴大陸就學、就業的權利，基本上就是站到人民對立面。今夕是何夕，搞1990年代的「戒急用忍」還行得通嗎？

2018年的現在與1996年的時空環境已大不相同：第一，惠台已從大企業變成對個人；第二，20多年前的兩岸往來稀疏，現在已交流頻繁；第三，當時台灣的經濟領先大陸，現在台灣青年就業困難；第四，當時台灣是亞洲四小龍，現在大陸與美國並列G2。

20多年前，台灣當局還握有籌碼可限制企業赴陸，而現在台灣內部面臨生存關卡者甚多，如果硬要用政治手段阻止人民享受惠台措施，後座力會很猛烈。「因為這是擋人財路的事。若硬要禁止，最後就逼台灣人用腳投票。難道民進黨請得動美國、日本也來惠台嗎？」

中評社分析，大陸惠台措施就是提供另一項制度讓台灣民眾選擇，如果制度好，人民當然想留下，若制度差，人民自然要走。「難道要以行政手段，把人民關在島內，一起過苦日子？這將衝擊到台灣一整個世代的發展。」

(中時電子報)