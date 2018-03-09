民進黨反制大陸惠台？港媒：硬幹就是逼人「用腳投票」

廣東省政協會議，台商委員高舉「台商有話說」看板，爭取發言機會。（中央社）

友善列印
中時電子報

大陸國台辦近日公布31項惠台措施，意在收買人心，台灣當局已預告將提出因應策略。對此，港媒評論認為，無論民進黨政府策略為何，「反惠台」就是站在人民對立面，硬幹就是逼人「用腳投票」。

陸惠台31條 港媒：將兩岸統一後的政策提到現在

大陸惠台措施涵蓋財稅、用地、金融、就業、教育、文化、醫療、影視等領域，給予台民幾乎等同國民待遇的條件，引發議論。雖然台灣官方尚無動作，但行政院長賴清德已在立法院中承諾，將務實提出對策。

外界都在猜測蔡政府會如何出牌，如果真的以政策、法律限制民眾赴大陸就學、就業的權利，基本上就是站到人民對立面。今夕是何夕，搞1990年代的「戒急用忍」還行得通嗎？

2018年的現在與1996年的時空環境已大不相同：第一，惠台已從大企業變成對個人；第二，20多年前的兩岸往來稀疏，現在已交流頻繁；第三，當時台灣的經濟領先大陸，現在台灣青年就業困難；第四，當時台灣是亞洲四小龍，現在大陸與美國並列G2。

20多年前，台灣當局還握有籌碼可限制企業赴陸，而現在台灣內部面臨生存關卡者甚多，如果硬要用政治手段阻止人民享受惠台措施，後座力會很猛烈。「因為這是擋人財路的事。若硬要禁止，最後就逼台灣人用腳投票。難道民進黨請得動美國、日本也來惠台嗎？」

中評社分析，大陸惠台措施就是提供另一項制度讓台灣民眾選擇，如果制度好，人民當然想留下，若制度差，人民自然要走。「難道要以行政手段，把人民關在島內，一起過苦日子？這將衝擊到台灣一整個世代的發展。」

(中時電子報)

文章來源：社評：民進黨反制惠台措施後座力會很猛烈

惠台31條 傅崐成：揭示兩岸進入「實質統一」進程
王浩宇諷反年改「800-1=799」 網：今年選舉讓他「1-1=0」
龍崎歐欣案再爆環評缺失 水利局… 鴻海子公司只花36天A股上市 賴清…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。