全聯不只甜點厲害！網友激推鹹食TOP4 美味不輸超商

2018年03月09日 14:54 中時電子報 簡怡欣 文／樂時尚 廖宇綺、編輯

最近全聯的甜點討論度非常高，成為許多人去全聯的掃貨重點，但身為內行人，光是跟流行搶甜點還不算厲害，其實他們有幾款鹹食也很強，因此這次Styletc就整理出在社群網站受到網友推薦的幾款美食，不妨可以參考看看！

1、阿薩姆茶葉蛋

這款算是默默在熱賣的品項，藏在冷藏櫃中，1包裡面有6顆48元，換算下來1顆只要8塊，比超商1顆10塊還要便宜，可以打開後直接吃也可以微波，冷熱吃法各有愛好者，但不變的是每顆茶葉蛋都滷得相當入味，連蛋黃都很有味道，在社群網站上幾乎沒有負評，在內部工作的全聯員工都大讚好吃。

2、麻辣鴨血豆腐鍋

喜歡吃鴨血的朋友有福了！這款被網友形容「冬天必吃CP值超高」，裡面配料豐富，有鴨血、凍豆腐、豆皮、韓式泡菜等等，也可以買回家後再加青菜、肉片及火鍋料下去煮，鴨血有入味，口感吃起來很紮實，辣度是一般吃微辣或小辣的人都能接受的。

3、鍋燒麵－什錦海鮮風味

25元就能吃得到的鍋燒烏龍麵，是不少小資族的最愛，裡面除了麵體外，還附豬油與蔬菜包，預算足夠的話可以自己再加個青菜或是蛋，好吃程度有達到水準，而且只要幾個銅板就可以解決晚餐，讓網友大推是可以嘗試看看的品項！

4、溏心蛋

喜歡吃溏心蛋不用特地跑拉麵店，其實全聯就買得到，這款溏心蛋算是全聯推出沒多久的新產品，在生鮮區就找得到，1包裡面有3顆，蛋白完熟口感Q彈，蛋黃則是半熟，呈現濃稠溏心狀，而且據說價格比超商便宜，被網友大讚cp值非常高，適合懶人族享用。

(中時電子報)