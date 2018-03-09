影》大陳島協會vs.潑漆學生 蔡丁貴遭噴染髮劑

2018年03月09日 11:16 中時 朱真楷

參與慈湖潑漆的輔大學生會學權部長羅宜(右)與大陳島協會理事長胡志偉(左)火爆對峙。（朱真楷攝）

衝突現場的染髮劑（朱真楷攝）。

蔡丁貴(右)表示，以前的抗爭多恐怖，今天這是小CASE。（朱真楷攝）

台灣北社剛剛召開記者會，聲援慈湖潑漆學生，但記者會召開到一半，大陳島協會理事長胡志偉持「染髮劑」，噴上出席記者會的自由台灣黨黨主席蔡丁貴的頭部，結果立刻引爆現場衝突。

大陳島協會理事長胡志偉闖獨派記者會爆衝突。

台灣北社剛剛召開記者會，聲援蔣公陵寢潑漆行動的學生，結果記者會開到一半，大陳島協會理事長胡志偉突然衝進現場，朝自由台灣黨主席蔡丁貴的臉部噴灑不明物體，突如其來的衝突事件，北社成員立即將北社大門的鐵捲門拉下，阻止胡志偉離開，所幸事後證明該噴霧只是染髮劑，而警方也已及時趕到現場，暫時化解這場衝突。

北社剛剛邀請蔡丁貴，及在上周參與慈湖潑漆行動的輔大學生會學權部部長羅宜、美麗島事件當事人陳婉真、台大研協會會長王昱鈞、台大學代會代表林謙，以「落實轉型正義、拒絕政治辦案」為訴求召開記者會。

結果，在記者會即將進入尾聲之際，政治色彩偏藍的「大陳島鄉情文化促進會」理事長胡志偉，突然無預警的衝入記者會現場，並手持一瓶噴霧式的染髮劑朝蔡丁貴的臉部噴灑，由於事發突然，現場所有人根本不曉得他手中的物品為何，現場一度陷入恐慌，所幸最後被證實只是染髮劑，並未造成任何人員傷害。

但就在胡志偉準備離去現場時，北社成員立刻拉下鐵捲門，並同時報警，但現場立即爆發嚴重的口角。

胡志偉表示，既然獨派的學生可以拿紅漆潑蔣公陵寢，那麼，他就想說拿染髮劑噴禿頭的蔡丁貴。但這種說法一出，立刻引發獨派團體不滿，險些引爆肢體衝突，有人還嗆說「不然現在到外面講，看你敢不敢啦！」

胡志偉立刻嗆說，「你們潑完紅漆換我們潑了啊，而且你們口中說要轉型正義，為什麼日本人殺害台灣人就不用轉型正義？你們這樣對嗎？」群眾立刻回嗆，「那蔣介石也沒有頭髮啊，你為什麼不去潑蔣介石？」所幸警方及時到場，才暫時化解這場衝突。

事後蔡丁貴表示，一開始的時候，確實不曉得對方是不是有針對性，以為只是要來鬧場，但是看他的發言與動作，就是朝著他而來，所以他立刻採取保護自己的動作，畢竟真的不曉得對方手中拿的噴霧是什麼性質，有沒有傷害性，所以遮住口鼻與眼睛。

參與慈湖潑漆的輔大學生會學權部部長羅宜(右)，與闖獨派記者會的大陳島協會理事長胡志偉(左)當場互嗆。(朱真楷攝)

參與慈湖潑漆的輔大學生會學權部部長羅宜(右)，與闖獨派記者會的大陳島協會理事長胡志偉(左)當場互嗆。(朱真楷攝)

蔡丁貴說，這很顯然是一個政治攻擊案件，因為政治理念的不同，所以做這種動作的目的，就是要製造恐懼，希望讓他害怕。

至於是否提告，蔡丁貴說，照司法制度來看提告是沒有作用的，因為從經驗來看，司法體制就是黨國體制的思維，提告沒有用，不必多此一舉。如果提告，只會白白浪費時間、精神與金錢，所以原則上不會提告，就像幾天前他們的的帳篷被砸一樣，支持者雖然也希望他提告，但他認為這是政治對立造成的問題，提告不能解決問題。

(中時)