亂棒弒父抄佛經贖罪 逆子判囚18年定讞

2018年03月09日 11:30 中時 林偉信

新北市男子陳沛文前年失業在家，他與酒醉的父親爭吵衝突後，竟失控持鋁棒活活將父親打死，他6小時後查看才知父親死亡向警方自首，歷審考量他犯後有悔意，依殺害直系血親尊親屬罪將他判刑18年，案經上訴，最高法院駁回確定。

26歲的陳男國中畢業未升學，長期失業在家靠父兄扶養，他經常被父親訓斥、催促找工作，雙方關係惡劣，前年6月10日深夜，他在家看電視，父親酒後回家看到痛罵他「不找工作，只會在家當米蟲」，雙方又爆發衝突。

陳父揚言要打死陳男，並持一根鋁棒怒朝陳男丟擲，陳男躲開後撿起鋁棒，並重擊父親頭、頸、背部10多下，活活將父親打死，他行凶後離家找朋友聊天，隔天清晨4時回家，看到父親已斷氣，當場崩潰大哭、報警自首。

一審認定陳男攻擊父親頭部，有殺人犯意，考量他自首且偵審時數度落淚懊悔，仍有教化可能，依殺害直系血親尊親屬罪將他判刑18年；陳男不服提上訴，辯稱因長期受到父親家暴，患有創傷後壓力症才會失控打死父親。

陳男則當庭哽咽地說，他持續抄佛經給父親，希望父親在另一個國度能過得好，高院審理後酌以醫院鑑定報告，認定陳男並無創傷後壓力症，且犯案時沒有精神障礙，維持原審刑度將他判刑18年，案經上訴，最高法院駁回定讞。

(中時)