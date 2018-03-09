川金五月將會談 南北韓爭議大事紀回顧

圖為板門店韓國境內的和平之家。（圖/達志影像/Shutterstock）

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中時電子報

據《中央社》報導，自北韓在2006年首度成功測試第一枚原子彈開始，戮力發展核武及彈道飛彈，並以能投至美國本土為目標。而在2017年9月進行第6次，也是規模最大的一次核試。金正恩自此宣布朝鮮為擁核強國。

據《外交部通訊》第24卷（民國90年6月號）中「朝鮮半島情勢與展望」指出，「『維持體制生存、達成南北韓統一以及建設強盛大國係北韓政策之三大基礎』。惟自90年代以來，隨東西冷戰結束、蘇聯瓦解、兩德統一以及中共採行改革開放政策等因素，國際間共產勢力崩潰，北韓亦陷孤立。同時，北韓因一連串的旱災、水患、飢荒等使原本積弱不振的北韓經濟雪上加霜。」這是歷任朝鮮領導人都要面對和處理的問題。

而在平昌冬奧結束後，韓國派遣特使團訪問朝鮮，兩韓達成七項共識：

1、兩韓於4月底在板門店南韓轄區的和平之家，召開第3次南北韓高峰會。

2、南北韓高層設置熱線電話，並在第3次高峰會談前開通。

3、只要保障朝鮮體制安全，解除對朝鮮的軍事威脅，朝鮮就沒有擁核的必要。

4、為促進非核化，朝鮮願意與美國虛心坦率進行對話。

5、朝鮮在對話期間不再核試與發射飛彈，進行戰略挑釁。

6、北韓不會對南韓使用核武，甚至傳統武器。

7、為延續平昌冬奧醞釀的和解合作氣氛，北韓邀請南韓跆拳道示範團和藝術團訪問平壤。

金正恩上任後兩韓會談一覽

●2011年12月：朝鮮領導人金正恩上任。

●2013年：朴槿惠成為韓國總統。

●2014年10月15日：南北韓連續發生邊界衝突，為緩和朝鮮半島緊張局勢，舉行將軍級會談，並未取得成果。

●2015年8月22至25：，南北韓在西部邊界發生砲戰，半島局勢緊張。會談結果朝鮮對非軍事區地雷爆炸事件表達遺憾，解除「準戰時狀態」;韓國停止對朝鮮心戰喊話。

●1017年5月10日：韓國總統文在寅就職。

●2018年1月9日：朝鮮參加韓國平昌冬季奧運，南北韓關係融冰。會談結果朝鮮派團參加平昌冬奧、召開軍事會談及民族問題有民族間謀求解決。

(中時電子報)

文章來源：朝鮮半島局勢變化 南北韓達7項共識

文章來源：朝鮮半島情勢與展望

文章來源：北韓飛彈發展大事紀

日學者： 日本擔憂美朝對話 美國… 議員羅伊斯警告：北韓擅用談判換…

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