嘉義縣道166拓寬動土 舒緩新港民雄工業區車流

2018年03月09日 12:13 中時 張伊珊

等了好久！嘉義縣道166道路拓寬工程，從新港三間厝至民雄牛斗山段，今日上午舉行道路拓寬工程動土典禮，可大大改善台塑新港廠區與民雄頭橋工業區道路狹窄、車流量大的情形，工程總經費1.6億元，將從原本9米道路擴寬至18米，全長1350公尺，預計今年11月底完工。

連結台塑新港廠區與民雄頭橋工業區的166縣道，新港三間厝至民雄牛斗山段，現為雙向單行道路，每逢上下班尖峰時段，不僅車流眾多，且經常可見大型貨車與機車騎士爭道情形，交通事故頻傳。為終結居民與大車搶道的惡夢，嘉義縣政府積極爭取經費，終於在今日上午舉辦道路拓寬工程動土典禮，要把原本的9米道路擴寬至18米，並畫設有機車道與路肩，確保民眾行車安全。

縣長張花冠致詞時表示，此項道路拓寬工程，由交通部公路總局補助8800萬，縣府自籌7200萬，總經費共1.6億元，施工路段從三間厝至牛斗山路段，全長為1350公尺，將在今年11月底完工，要讓民眾無論是外出工作或返鄉回家，都有一條安全又便利的道路。

建設處長林永福表示，拓寬後將提升新港鄉及民雄鄉的交通機能，也可舒緩嘉義市到民雄和新港回堵的交通車流，同時改善當地居民與外地遊客使用的便捷性，對於每年新港鄉媽祖繞境盛事，可供為替代道路車輛疏流。

(中時)