百富首席調酒師典藏系列 第三章 打造百富最高年份1961年雪莉桶威士忌

百富台灣區品牌大使沈宇軒(左起)、格蘭父子大中華區董事總經理周學文、百富台灣區品牌經理郭又華一同出席百富首席調酒師典藏系列第三章上市記者會。(百富提供)

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中時電子報
吳勝雄

由百富首席調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE）推出的威士忌典藏大作「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列」，在經歷了兩個章節之後，第三章以「酒窖管理的秘密」為系列主題，精選了5款珍稀具代表性的單一麥芽威士忌酒款，來凸顯酒窖管理對於威士忌的品質及產量的影響，同時,更將百富威士忌具代表性的重要年分，融匯於系列當中，並藉由這次主題，將他職業生涯當中所累積的豐厚知識，一一呈現於世人眼前。

「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列」共分5個章節，每個章節，也都由大衛史都華親選5支珍稀酒款，詮釋章節主題，並相互呼應，從2016年開始，每年推出1個章節。

這樣的工作，說來輕鬆，其實不然；因為由家族獨立經營的百富酒廠，百年事業，珍貴高年份威士忌為數眾多，因此，對於調酒師而言，酒窖管理是個浩大的工程，必須與時間競賽。一方面要定期監管數十萬酒桶在陳年窖藏期間的風味變化，也要處理大自然的不可抗力，像是威士忌在木桶陳年，日日月月會蒸發在空氣中的「天使的分享」，還要面對相同種類的橡木桶，在同一時間陳年後，彼此風味結果卻常常大異其趣等問題。還有，哪些庫藏可以裝瓶、哪些該繼續陳放？不同的木桶會打造出什麼樣的風味？哪些木桶能創造出優質原酒?面對這些複雜困難的問題，就是調酒師的日常。

而擁有55年豐富經驗的大衛史都華，認為酒窖管理也含括四個理念:組合、幸運、耐心、機會；組合指的是將不同年份、桶型、風味的原酒結合，創造出絕佳的相乘效果，例如使用融合桶工藝製作的「百富1858號桶」。幸運則是只有少數威士忌能擁有最出色的熟成品質，並且被挑選出來，就像「百富12年單一桶」。耐心代表著威士忌需要漫長時間的陳放，例如「百富50年」，花費了半世紀的歲月達到最佳風味。機會則是象徵首席調酒師需要不斷創新，就像「百富12年雙桶」和「百富14年加勒比海蘭姆桶」一樣，運用革命性的過桶熟成技術，創造全新酒款。

百富首席調酒師典藏系列」共分5個章節，每個章節，都由大衛史都華親選酒款。(百富提供)

而百富歷史悠久的酒藏，也體現在此章節中的1961年雪莉桶珍稀威士忌；由於該酒款於1961年6月14日便開始入桶陳年，比首席調酒師還早一年，為了紀念大衛史都華55周年職業生涯，刻意選在陳放屆滿56年的前兩天──2017年6月12日開桶裝瓶，是百富目前所出產的最高年份威士忌。超過半世紀的陳放，一如身為首席調酒師在做出每個決策之時，都需要付出長時間的耐心，等待威士忌達到最完美的風味時刻。

1973年歐洲橡木桶珍稀威士忌，則是代表著1995年首度推出的百富21年的藏酒之一。而1981年美國橡木桶威士忌則代表了1993年首次上市的百富12年雙桶 (DoubleWood) 威士忌所使用的藏酒，也代表調酒師不斷突破，締造新的歷史。1993年美國橡木桶威士忌則是紀念百富酒廠建廠100週年。2004年象徵著百富的兩件大事，大衛史都華擔任百富首席調酒師30週年，並於同年推出百富30年酒款。

百富首席調酒師典藏系列 第三章以「酒窖管理的秘密」為系列主題，精選5款珍稀具代表性的單一麥芽威士忌酒款。(百富提供)
對於首席調酒師而言，酒窖管理就像是一場棋局，考驗著智慧與經驗。(百富提供)

大衛史都華表示:「身為首席調酒師最大也是最值得的挑戰，就是管理百富珍貴且為數可觀的威士忌酒藏。第三章的主題是為了要回顧百富的每個重要年份，酒窖管理牽涉到酒藏管理各方面的變數，像是產業供需、追求創新，當然還有俗稱為『天使的分享』的蒸發現象，由於長年的工作經歷，讓我得以依據經驗及不同工法加以實驗，同時並能夠保有品質卓越的優質陳年威士忌。」

「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列 第三章 – 酒窖的秘密」，全台限量6組，要與喜愛百富的威士忌迷們共享美好的歲月痕跡。

(中時電子報)

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