百富首席調酒師典藏系列 第三章 打造百富最高年份1961年雪莉桶威士忌

2018年03月09日 11:41 中時電子報 吳勝雄

由百富首席調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE）推出的威士忌典藏大作「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列」，在經歷了兩個章節之後，第三章以「酒窖管理的秘密」為系列主題，精選了5款珍稀具代表性的單一麥芽威士忌酒款，來凸顯酒窖管理對於威士忌的品質及產量的影響，同時,更將百富威士忌具代表性的重要年分，融匯於系列當中，並藉由這次主題，將他職業生涯當中所累積的豐厚知識，一一呈現於世人眼前。

「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列」共分5個章節，每個章節，也都由大衛史都華親選5支珍稀酒款，詮釋章節主題，並相互呼應，從2016年開始，每年推出1個章節。

這樣的工作，說來輕鬆，其實不然；因為由家族獨立經營的百富酒廠，百年事業，珍貴高年份威士忌為數眾多，因此，對於調酒師而言，酒窖管理是個浩大的工程，必須與時間競賽。一方面要定期監管數十萬酒桶在陳年窖藏期間的風味變化，也要處理大自然的不可抗力，像是威士忌在木桶陳年，日日月月會蒸發在空氣中的「天使的分享」，還要面對相同種類的橡木桶，在同一時間陳年後，彼此風味結果卻常常大異其趣等問題。還有，哪些庫藏可以裝瓶、哪些該繼續陳放？不同的木桶會打造出什麼樣的風味？哪些木桶能創造出優質原酒?面對這些複雜困難的問題，就是調酒師的日常。

而擁有55年豐富經驗的大衛史都華，認為酒窖管理也含括四個理念:組合、幸運、耐心、機會；組合指的是將不同年份、桶型、風味的原酒結合，創造出絕佳的相乘效果，例如使用融合桶工藝製作的「百富1858號桶」。幸運則是只有少數威士忌能擁有最出色的熟成品質，並且被挑選出來，就像「百富12年單一桶」。耐心代表著威士忌需要漫長時間的陳放，例如「百富50年」，花費了半世紀的歲月達到最佳風味。機會則是象徵首席調酒師需要不斷創新，就像「百富12年雙桶」和「百富14年加勒比海蘭姆桶」一樣，運用革命性的過桶熟成技術，創造全新酒款。

百富首席調酒師典藏系列」共分5個章節，每個章節，都由大衛史都華親選酒款。(百富提供)

而百富歷史悠久的酒藏，也體現在此章節中的1961年雪莉桶珍稀威士忌；由於該酒款於1961年6月14日便開始入桶陳年，比首席調酒師還早一年，為了紀念大衛史都華55周年職業生涯，刻意選在陳放屆滿56年的前兩天──2017年6月12日開桶裝瓶，是百富目前所出產的最高年份威士忌。超過半世紀的陳放，一如身為首席調酒師在做出每個決策之時，都需要付出長時間的耐心，等待威士忌達到最完美的風味時刻。

1973年歐洲橡木桶珍稀威士忌，則是代表著1995年首度推出的百富21年的藏酒之一。而1981年美國橡木桶威士忌則代表了1993年首次上市的百富12年雙桶 (DoubleWood) 威士忌所使用的藏酒，也代表調酒師不斷突破，締造新的歷史。1993年美國橡木桶威士忌則是紀念百富酒廠建廠100週年。2004年象徵著百富的兩件大事，大衛史都華擔任百富首席調酒師30週年，並於同年推出百富30年酒款。

百富首席調酒師典藏系列 第三章以「酒窖管理的秘密」為系列主題，精選5款珍稀具代表性的單一麥芽威士忌酒款。(百富提供)

對於首席調酒師而言，酒窖管理就像是一場棋局，考驗著智慧與經驗。(百富提供)

大衛史都華表示:「身為首席調酒師最大也是最值得的挑戰，就是管理百富珍貴且為數可觀的威士忌酒藏。第三章的主題是為了要回顧百富的每個重要年份，酒窖管理牽涉到酒藏管理各方面的變數，像是產業供需、追求創新，當然還有俗稱為『天使的分享』的蒸發現象，由於長年的工作經歷，讓我得以依據經驗及不同工法加以實驗，同時並能夠保有品質卓越的優質陳年威士忌。」

「THE BALVENIE DCS Compendium百富首席調酒師典藏系列 第三章 – 酒窖的秘密」，全台限量6組，要與喜愛百富的威士忌迷們共享美好的歲月痕跡。

(中時電子報)